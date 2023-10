L'Inter sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione, come dimostra il primato in classifica con 18 punti, condiviso con il Milan, dopo le prime sette giornate di campionato. La società nerazzurra, però, starebbe già lavorando per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che subirà delle modifiche il prossimo anno è quello dei portieri, nonostante la rivoluzione attuata questa estate. D'altronde Sommer non è giovanissimo, mentre Emil Audero è in prestito dalla Sampdoria e bisognerà vedere se sarà riscattato per 7 milioni di euro.

Ma sotto traccia i dirigenti starebbero pensando ad un clamoroso ritorno, quello di André Onana, che al Manchester United non sta facendo benissimo e proprio per questo l'addio è tutt'altro che da escludere.

Il Milan vorrebbe intervenire per rinforzare ulteriormente la difesa. I rossoneri, infatti, potrebbero lasciare partire Simon Kjaer, che è in scadenza di contratto e bisognerà vedere se si discuterà del rinnovo. Il grande nome nel mirino del Milan sarebbe quello di Matthijs de Ligt, che al Bayern Monaco non sta vivendo un'annata semplice essendo chiuso da Kim e Upamecano.

Onana potrebbe tornare all'Inter

Uno dei giocatori che ha caratterizzato l'ultima sessione di Calciomercato è stato André Onana, ceduto dall'Inter al Manchester United per 55 milioni di euro più bonus, che hanno permesso di realizzare una plusvalenza piena avendolo preso l'anno prima a parametro zero, in scadenza di contratto con l'Ajax.

L'estremo difensore camerunense, però, in Inghilterra è finito nel mirino della critica a causa di qualche errore di troppo e proprio per questo motivo non è da escludere che possa andare via a fine stagione se le cose non dovessero cambiare, soprattutto a livello ambientale.

Onana, d'altronde, ha dimostrato di saper fare molto bene se sente la fiducia dei compagni e di tutto l'ambiente, come fatto all'Inter.

E in questi ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno in nerazzurro. Ausilio e Marotta ci starebbero lavorando sotto traccia, con il portiere che tornerebbe in prestito, magari stabilendo una cifra per il riscatto per l'anno successivo che difficilmente sarà superiore ai 25 milioni di euro.

Milan su de Ligt

Il Milan potrebbe intervenire la prossima estate per rinforzare ulteriormente la difesa. Il grande obiettivo di Furlani e Moncada risponderebbe al nome di Matthijs de Ligt, che il Bayern Monaco ritiene cedibile dinanzi ad una buona offerta. Impensabile riuscire a recuperare gli oltre 70 milioni di euro investiti per acquistarlo dalla Juventus e per questo non è da escludere uno scambio con Pierre Kalulu, che già questa estate era stato accostato ai bavaresi. Da stabilire l'eventuale conguaglio a favore del club tedesco, che difficilmente sarebbe superiore ai 15-20 milioni di euro.