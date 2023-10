Negli ultimi giorni sui social diversi tifosi della Juventus hanno di nuovo lanciato l'hashtag #AllegriOut. Segnale di un'insoddisfazione non tanto per il pareggio ottenuto contro l'Atalanta quanto per l'atteggiamento difensivo dei giocatori di Massimiliano Allegri. Per questo negli ultimi giorni sono spuntati di nuovo i nomi per un eventuale post Allegri. Zinedine Zidane è un nome che è stato associato alla Juventus in passato, considerando il suo legame con il club come ex giocatore, ma è importante notare che al momento non c'è alcuna conferma ufficiale riguardo a una sostituzione del tecnico.

Piace anche Antonio Conte, anche se per una parte della tifoseria della Juventus non sarebbe gradito per il modo in cui ha lasciato la squadra bianconera nell'estate 2014, ovvero a preparazione estiva iniziata.

La Juventus valuterebbe per il 2024-2025 l'ingaggio in panchina di Zidane

L'approdo di un allenatore come Zidane potrebbe portare un nuovo entusiasmo alla squadra, ma è anche importante considerare che il successo in una nuovo campionato come la Serie A o un nuovo club può essere molto diverso rispetto al successo ottenuto in passato con il Real Madrid. Di certo il francese non ha valutato le offerte che sarebbero arrivate nei mesi scorsi, da società dell'Arabia Saudita alla possibilità di allenare l'Olympique Marsiglia.

Alla fine la società francese ha deciso di affidarsi a Gennaro Gattuso. Abbiamo parlato di Zidane e Conte ma non sono gli unici valutati dalla società bianconera per la panchina in previsione della stagione 2024-2025. Ne ha parlato in una recente intervista Massimo Brambati, ex giocatore e agente sportivo.

I possibli nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Tudor,Thiago Motta e Palladino

In una recente intervista a Tmw Radio Massimo Brambati ha parlato dei tecnici che la Juventus starebbe valutando per il dopo Allegri. Piace Thiago Motta, attualmente al Bologna , così come Igor Tudor, reduce dall'esperienza professionale all'Olympique Marsiglia e che ha già un'esperienza professionale nel campionato italiano avendo fatto il vice tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021 e avendo allenato anche società come Udinese e Verona.

Piace anche Raffaele Palladino, che sta facendo un lavoro notevole al Monza. Recente la vittoria importante contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

L'agente sportivo ha parlato anche di Roberto De Zerbi, che però rimane un tecnico seguito non solo da società inglesi e italiane ma anche in Spagna. Sarebbe un nome per il dopo Ancelotti al Real Madrid. Per quanto riguarda invece Allegri il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno 2025 ma potrebbe lasciare Torino anche se dovesse qualificarsi in Champions League.