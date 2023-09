Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus ed in secondo luogo il Milan starebbero pensando di riportare in Italia Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese del Bayern Monaco che non andrebbe d'accordo con l'attuale manager del club tedesco Thomas Tuchel. Quest'ultimo, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Bochum ha voluto parlare proprio della situazione che si sta creando intorno a de Ligt.

Il difensore olandese, acquisito dal Bayern Monaco nel 2022 per circa 67 milioni di euro proprio dalla Juve, starebbe faticando a trovare un posto da titolare nella formazione guidata dal neo tecnico Thomas Tuchel. Il manager tedesco gli preferirebbe infatti Kim, stopper coreano arrivato da Napoli nella sessione estiva di calciomercato da poco conclusa. Questa circostanza, starebbe dunque innervosendo de Ligt che in una recente intervista aveva tuonato contro Tuchel dicendo: "Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea dovresti chiedere all’allenatore. Sto facendo tutto ciò che dice e giocando anche a centrocampo per soli dieci minuti. Non lo capisco, ma non mi deve spiegazioni.

L’unica cosa che posso fare è lavorare e migliorare sul campo. Il resto è compito dell’allenatore ed è lui che prende le decisioni". Un malcontento, quello di de Ligt che potrebbe dunque tramutarsi in un'occasione di mercato sia per la Juventus che per il Milan, entrambe alla caccia di un difensore centrale da aggiungere nella prossima estate al proprio reparto difensivo.

La Juve, nel dettaglio, potrebbe cercare di trovare un accordo con l'agente del procuratore, Rafaela Pimenta, con la quale nutre da tempo ottimi rapporti. La valutazione di de Ligt sarebbe comunque alta e si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro. Una somma che realisticamente sia Juventus che Milan potrebbero raggiungere solo con un importante dilazionamento del pagamento.

Tuchel su de Ligt: 'Merita di giocare e non c'è stato nessun colloquio chiarificatore con lui'

Anche Thomas Tuchel, attuale tecnico del Bayern Monaco ha parlato di quanto sta accadendo con il caso de Ligt: "Matthijs merita di giocare al 100%. È in forma. Certo, personalmente non ha abbastanza tempo per giocare, ma è un giocatore di squadra. Tutti devono essere pronti in ogni momento. Matthijs lo fa, quindi va tutto bene. Ma non c’è stato nessun colloquio chiarificatore con Matthijs e non è necessario". Queste le parole dette da Tuchel in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il Bayern Monaco affrontare il Bochum.