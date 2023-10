Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe iniziato a valutare la possibilità di rinforzare l'attacco con Vlahovic, protagonista di un inizio di stagione importante nella Juventus. Non è la prima volta che la punta bianconera è stata avvicinata alla società spagnola, anche nel recente Calciomercato estivo.

In attesa di definire un possibile rinforzo importante come quello di Kylian Mbappé, il Real Madrid sembra pronta a presentare un'offerta alla società bianconera senza però acquistare a titolo definitivo il giocatore.

Secondo quanto riportato da okfichajes.com, il club spagnolo sarebbe disposto a pagare l'intero stipendio del giocatore e ad avviare una trattativa di mercato basata su un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro. Tuttavia, non sono state fornite cifre complete o dettagli sulla formula del trasferimento del giocatore.

Il giocatore Vlahovic piacerebbe al Real Madrid: gli spagnoli lo vorrebbero in prestito a gennaio

Secondo le ultime notizie di mercato della stampa spagnola il Real Madrid potrebbe valutare l'acquisto di una punta nel mercato di gennaio. Il giocatore Joselu non sta dando il contributo che la società spagnola attendeva, di conseguenza starebbe lavorando all'acquisto di una punta in attesa del possibile arrivo di Mbappé nel calciomercato estivo.

A tal riguardo la società spagnola vorrebbe in prestito Vlahovic e sarebbe pronta a sostenere non solo l'ingaggio, ma anche pagare 10 milioni di euro per il prestito del suo cartellino. Tale notizia di mercato però non trova conferme fra i giornali sportivi. Difficile che la società bianconera lasci partire Vlahovic, anche perché attualmente ha segnato 4 gol come Chiesa e rappresentano i giocatori con più reti segnate in questo inizio di stagione.

Si parla anche di prolungamento di contratto per il giocatore oltre il 2026. La società bianconera starebbe valutando di offrire 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027 andando a diminuire l'attuale ingaggio che guadagna Vlahovic.

Vlahovic è stato vicino al trasferimento al Chelsea nel recente calciomercato estivo nello scambio di mercato che avrebbe portato Lukaku nella società bianconera.

Trattativa di mercato che non si è definita in quanto la Juventus voleva 40 milioni di euro in aggiunta considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei giocatori.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. A tal riguardo piacciono due giocatori protagonisti nel campionato francese. Parliamo di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.