Mercoledì 25 ottobre alle ore 21 si disputerà Paris Saint-Germain-Milan, match valido per il 3° turno del gruppo F di Champions League 23/24. La squadra parigina guidata da Luis Enrique metterà probabilmente in campo il suo pezzo pregiato in attacco, Mbappè che farà reparto nella triade offensiva assieme a Dembelé e Ramos. Pioli, invece, dovrebbe puntare gran parte delle sue fiches su Leao per comporre il terzetto d'attacco, reparto che vanterà come possibili titolari anche Giroud e Pulisic: nel Milan rientrerà inoltre Maignan tra i pali dopo la squalifica scontata in campionato.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri tra Psg e Milan in Champions League vedono i rossoneri in netto vantaggio con due vittorie conquistate, mentre i restanti due match si sono conclusi in parità e col medesimo risultato di 1-1.

Psg, riprendersi dalla sconfitta contro i Magpies

Mister Enrique e il suo Paris Saint-Germain sono reduci da una sconfitta esterna contro il Newcastle per 4-1 e, al momento, militano al secondo posto del gruppo F con tre punti conquistati in due incontri. Per tornare a far bottino pieno, il tecnico potrebbe schierare il propositivo 4-3-3, con l'ex Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Pacchetto arretrato che avrà buone chance di essere composto, almeno inizialmente, da Hernandez come terzino sinistro e Hakimi a destra, mentre i centrali del reparto saranno Skriniar e Marquinhos.

A centrocampo, invece, il Psg dovrebbe scendere in campo con Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha. La triade d'attacco della compagine parigina, infine, sarà presumibilmente formata da Ramos al centro con Mbappè e Dembelè ai lati.

Milan, tornano titolari Maignan e Theo Hernandez

Stefano Pioli e il suo Milan potranno contare nuovamente sulla disponibilità di Maignan in porta e Theo Hernandez in difesa dopo le squalifiche di entrambi scontate contro la Juventus in Serie A.

I rossoneri sinora si trovano al terzo posto del girone F con due punti conquistati in due gare disputate grazie ai due pareggi a reti bianche ottenuti con Borussia Dortmund e Newcastle. Per tentare di strappare la prima vittoria, il tecnico del Diavolo potrebbe puntare sul 4-3-3, con Maignan come estremo difensore. A comporre la difesa milanista troveremo probabilmente Theo Hernandez e Calabria che agiranno come terzini, rispettivamente a sinistra e destra del terreno di gioco, mentre a far da filtro in mezzo ci saranno Thiaw e Tomori.

Cerniera di centrocampo che vedrà come possibili titolari Loftus-Cheek (che dovrebbe rientrare dall'infortunio, se non dovesse farcela spazio a Musah), Krunic e Reijnders, mentre l'attacco avrà ottime chance di essere guidato da Pulisic, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni di Psg-Milan:

Psg (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez, Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha, Dembelé, Ramos, Mbappé. Allenatore: L. Enrique.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, T.Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: S. Pioli