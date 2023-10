Allo stadio Meazza di Milano martedì 24 ottobre, alle ore 18:45 si gioca il match valido per la terza giornata del gruppo D di Champions League tra Inter e Salisburgo. La formazione in nerazzurra in attacco dovrebbe puntare su Lautaro e Thuram.

Si tratta di uno scontro diretto per il vertice del girone visto che si affrontano la prima e la terza in classifica, ma separate da un solo punto, in un gruppo che vede anche la presenza della Real Sociedad, prima alla pari con i nerazzurri, e Benfica, ultimo con zero punti. Vincere questa partita, dunque, può essere fondamentale per il proseguo del cammino nella massima competizione europea.

Le ultime su Inter-Salisburgo

L'Inter è ripartita molto bene dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri avevano l'obiettivo di riprendersi la testa della classifica del campionato italiano e ci sono riusciti. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si trova al primo posto con 22 punti, a più uno sul Milan secondo. Decisivo il successo ottenuto nel weekend in casa del Torino per 3-0, in contemporanea con la sconfitta subita dal Milan in casa contro la Juventus.

Ora i milanesi vogliono prendersi anche il primo posto in solitaria nel girone di Champions, al momento condiviso con la Real Sociedad a quota 4 punti. Nell'ultimo turno europeo è arrivato il successo per 1-0 in casa contro il Benfica in una partita dominata e che sarebbe potuta finire con uno score migliore.

Il Salisburgo vuole giocarsi le proprie carte in un girone al momento molto equilibrato. Gli austriaci si trovano al terzo posto con tre punti, ma ad una sola lunghezza dal primato, oltre ad avere tre punti di vantaggio sul Benfica ultimo. La squadra di Struber in campionato, invece, sta faticando non poco visto che, rispetto al dominio degli anni scorsi, ora è seconda in classifica con 23 punti, a quattro lunghezze dallo Sturm Graz.

Nel weekend è arrivata la sconfitta subita in casa per 1-0 contro il Lask Linz.

Probabili formazioni Inter-Salisburgo

Simone Inzaghi scenderà in campo con il solito 3-5-2, ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto contro il Torino. Potrebbero partire dalla panchina, infatti, sia Dimarco che Nicolò Barella, lasciando il posto a Carlos Augusto e Davide Frattesi, che sono entrati molto bene sabato.

La coppia d'attacco sarà formata come sempre da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Struber si affiderà al 4-3-1-2. La coppia d'attacco sarà formata da Simic e Konaté, con Gloukh a supporto sulla linea dei trequartisti. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Capaldo, Gourna-Douath e Sucic.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté.