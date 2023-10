Sabato 21 ottobre alle ore 18 è in programma Torino vs Inter, match valido per la Giornata numero 9 della Serie A TIM 2023-24. I granata sono reduci dal deludente derby contro la Juventus, perso 0-2 senza praticamente mai impensierire la difesa bianconera.

Anche i nerazzurri sono reduci da una gara piuttosto negativa, non tanto per la prestazione fornita quanto per il risultato, un 2-2 interno col Bologna che dopo appena 12 minuti era già sotto di 2 gol.

Le probabili formazioni: dubbio Vlasic Karamoh per Juric, Inzaghi con Martinez davanti e Pavard in difesa

L'Inter, sotto la guida del suo allenatore, ha dimostrato una capacità notevole di dominare il centrocampo e di creare occasioni da gol attraverso un gioco veloce e penetrante. La loro forza risiede non solo nella qualità dei singoli giocatori, ma anche nella coesione tattica e nella capacità di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni di gioco.

Per contrastare l'Inter, il Torino dovrà fare affidamento sulla sua solida organizzazione difensiva. Juric, noto per la sua attenzione ai dettagli tattici, probabilmente preparerà la sua squadra per chiudere gli spazi e interrompere il flusso di gioco dell'Inter.

Questo potrebbe significare un centrocampo più compatto e una linea difensiva attenta a non concedere spazi agli attaccanti avversari.

L'allenatore ex Hellas Verona punterà quasi certamente sul 3-4-2-1, con Tameze, Schuurs e Rodriguez in difesa (Buongiorno sta cercando di forzare i tempi per recuperare ma ad oggi è ancora a forte rischio forfait), Bellanova e Lazaro sugli esterni di centrocampo con Ricci e Ilic come interni e attacco composto da Vlasic (in ballottaggio con Karamoh) e Seck a supporto di Zapata.

L'Inter dal canto suo non dovrebbe variare nulla rispetto al solito impianto di gioco: Pavadrd, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, Dumfries e Dimarco larghi con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo e attacco formato da Lautaro Martinez e Thuram.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata.

Allenatore: Ivan Juric.

Ballottaggi: Vlasic-Karamoh: 60%-40%

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Le parole di un grande ex di entrambe le squadre

Intervistato da TorinoGranata.it, l'ex calciatore sia di Inter sia di Torino Benoit Cauet ha commentato lo scontro diretto di sabato tra nerazzurri e granata: "Sarà una partita complicata e difficile perché se anche il Torino non è partito bene in campionato è una squadra che comunque ha le basi per disputare un ottimo campionato e i giocatori ci sono. Secondo me è solo una questione di aggiustare la squadra e Juric da questo punto di vista è un esperto nel rimodellare e dare un contributo importante alle formazioni che ha a disposizione.

L’Inter quest’anno ha l’ambizione di vincere lo scudetto per questo sicuramente sarà una partita complicata e difficile per entrambe le squadre".

L'incontro sarà diretto dal signor Matteo Marchetti con Luigi Nasca e Giacomo Paganessi come VAR e AVAR.