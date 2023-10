Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha postato su X un proprio commento su Juventus vs Hellas Verona ponendo l'attenzione sul fallo da espulsione che avrebbe commesso Federico Gatti su Milan Djuric nella partita poi vinta a fatica per 1 a 0 dai bianconeri. Dello stesso episodio ha detto la propria opinione sui social anche Maurizio Pistocchi, giornalista che ha invocato contro il difensore bianconero la prova tv.

Juventus, Ziliani: 'Gatti, come Allegri, può prendere a pugni chiunque e sotto l'occhi di tutti a cominciare dal Var'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter evidenziando quanto successo in Juventus-Hellas Verona tra il difensore Federico Gatti e l'attaccante Milan Djuric: "Come Allegri a bordo campo può fare quel che vuole, insultare, scalciare cartelloni pubblicitari, spogliarsi e gettare gli abiti a terra, lo stesso vale per Gatti: che in campo ormai prende a pugni chiunque.

Sotto gli occhi di tutti, a cominciare da arbitro e VAR: che però non si permetterebbero mai di intervenire. Questione di brand, naturalmente". Nello specifico, il giornalista si riferisce ad un azione di gioco dove il difensore della Juventus, per liberarsi dalla marcatura ad uomo di Djuric, rifila un secco colpo alla faccia dell'avversario mandandolo al tappeto. Gatti non è nuovo ad episodi del genere: nella scorsa stagione l'arcigno difensore bianconero fu protagonista di una circostanza molto simile, solo che in quel caso si giocava Juventus-Napoli e a subire il colpo fu il georgiano Kvaratskhelia.

Juventus, Pistocchi: 'Fallo di Gatti? Non è la prima volta che sfuggono episodi simili, ma auspico il riscorso alla prova tv'

Dell'episodio tra Gatti e Djuric ha scritto anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha commentato quanto visto in Juventus-Hellas Verona: "Non è la prima volta che in questa stagione vediamo esempi di condotta violenta e antisportiva sfuggiti alla terna arbitrale e al Var.

Come prevede l’art.35 del CGS, auspichiamo il ricorso alla Prova Tv affinché questi comportamenti scorretti e diseducativi vengano sanzionati severamente, indipendentemente dal colore della maglia". Pistocchi, commentando poi tramite un altro post, il gol annullato a Kean per un fuorigioco millimetrico ha scritto: "Il fuorigioco è un problema totalmente risolto dalla tecnologia.

Di un capello, un naso o un ginocchio. Ma ci si deve chiedere se questo sia lo spirito del gioco, il motivo per cui la regola venne introdotta, oppure se non si tratti di una esasperazione e, visto che il calcio nasce come uno sport di attacco, mi sento di dire che un fuorigioco di cm sia un'esasperazione. Onde per cui propenderei per una modifica alla regola 11, che ripristini l’antico concetto della “luce” tra attaccante e difendente".