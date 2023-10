La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo innesto a parametro zero per la prossima stagione ed il nome nuovo sarebbe quello di Nahitan Nández, centrocampista esterno del Cagliari; il giocatore piacerebbe in ottica di sostituzione del laterale destro Juan Cuadrado, che andrà in scadenza a giugno e che difficilmente continuerà la sua esperienza in nerazzurro.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Nahitan Nandez dal Cagliari

Il giocatore uruguagio andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 ed il club sardo potrebbe lasciarlo partire senza rinnovare il suo contratto, tra i più onerosi per la società che rischia di retrocedere nella prossima stagione.

I nerazzurri avrebbero messo nel mirino il centrocampista come possibile innesto a zero per sopperire alla probabile partenza di Juan Cuadrado, considerato non futuribile dalla dirigenza nerazzurra sia per via dell'età sia per i troppi infortuni che hanno colpito il colombiano in stagione.

Nella prossima estate dunque ci potrebbe essere un nuovo innesto sulla fascia destra che potrebbe dare un vero ricambio a Denzel Dumfries a livello di minutaggio.

L'esperienza di Cuadrado, gli infortuni e i dubbi sul futuro

Tra i giocatori che faticano ad entrare nella formazione titolare ma anche nelle rotazioni del mister Simone Inzaghi spicca il nome di Juan Guillermo Cuadrado: il colombiano, arrivato in estate, ha avuto una presenza limitata sia in campionato che nelle competizioni europee, totalizzando finora solo 97 minuti di gioco.

L'inizio difficile ha portato a diverse speculazioni sull'addio imminente di Cuadrado; dopo essere stato infortunato a metà settembre a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille, Cuadrado è rimasto fuori per diverse settimane, ma nonostante il suo ritorno, sembra che il tecnico Simone Inzaghi non conti ancora pienamente su di lui.

Questo scenario solleva dubbi sul futuro del giocatore con l'Inter, considerando che il suo contratto ha una scadenza annuale fissata al termine della stagione.

Per tamponare l'assenza del colombiano, Matteo Darmian viene schierato come terzino destro quando Denzel Dumfries viene tenuto a riposo, ma l'Inter starebbe considerando nuove opzioni per il futuro con il nome di Nahitan Nandez che offrirebbe per l'appunto un'opzione interessante in tal senso.

Il tutto ovviamente a patto che Dumfries rimanga a Milano, in caso contrario il club andrà alla ricerca di un esterno più robusto da proporre come titolare.