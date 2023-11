L'Inter in vista della prossima estate potrebbe mettere nel mirino i profili di Tiago Djaló del Lille, Piotr Zielinski del Napoli, Mehdi Taremi del Porto e Isco del Betis Siviglia. Si tratta di elementi con il contratto in scadenza nel 2024 e che al momento non sarebbero propensi a rinnovare con le rispettive squadre, potrebbero essere dunque liberi a parametro zero da luglio. In tal senso i dirigenti dell' Inter ormai da diversi anni hanno dimostrato di essere molto attenti a questo tipo si soluzioni.

Dalla Francia il colpo a zero per la difesa

Per la difesa, la società nerazzurra starebbe pensando a Tiago Djaló del Lille, che sarebbe seguito anche da Barcellona e Juventus.

L'ex Milan, classe 2000, è un elemento in grado di agire in diversi ruoli della difesa a tre e sarebbe congeniale al progetto tecnico di Simone Inzaghi, che può necessitare di un rinforzo in quel reparto.

I nomi per rinforzare il centrocampo

Il centrocampo potrebbe essere rinforzare con le prestazioni di Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza con il club partenopeo, che momento per rinnovare gli chiederebbe di rinunciare a circa un milione di euro di stipendio rispetto a quanto percepisce attualmente.

L'ex Empoli sarebbe perfetto come mezzala nel 3-5-2 di Inzaghi che potrebbe schierarlo sia sul lato destro che su quello sinistro. Zielinski piacerebbe molto alla Juventus di Massimiliano Allegri, ma i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero accelerare per battere la concorrenza.

A parametro zero potrebbe arrivare anche Isco del Betis Siviglia.

L'ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2024, anche se la squadra biancoverde che milita in Liga potrebbe far scattare la clausola per il rinnovo automatico. Qualora invece non dovesse esserci il prolungamento del rapporto, il fantasista potrebbe ricevere una proposta dall'Inter che lo utilizzerebbe come mezzala di qualità a sostegno delle punte.

Taremi potrebbe arrivare anche a gennaio

In attacco potrebbe arrivare Mehdi Taremi del Porto. L'iraniano sarebbe da tempo nei radar dell'Inter, che potrebbe anche decidere di prelevarlo a gennaio. In tal caso dovrebbe pagare il prezzo del cartellino che varrebbe circa 10 milioni di euro. Se, però, Arnautovic dovesse recuperare dall'infortunio, la società nerazzurra potrebbe decidere di rimandare l'assalto al bomber dei lusitani a luglio per averlo a parametro zero.