Archiviata la sofferta ma importantissima vittoria per 2-1 contro il Cagliari, in casa Juventus riprende a tenere banco il tema mercato con il nome di Kalvin Phillips del Manchester City a continuare a rimbalzare con prepotenza. Il club lavora per portare il mediano a Torino già a gennaio, sia per i problemi numerici di un reparto rimasto inaspettatamente orfano dei due calciatori di maggiore qualità (Pogba e Fagioli) sia per la situazione contrattuale di Adrien Rabiot, il cui accordo con la Vecchia Signora scadrà a giugno prossimo.

Sul francese incomberebbe l'ombra dell'Atletico Madrid di Simeone, grande estimatore della mezzala transalpina, oltre che di altri grandi club d'Europa pronti a soffiarlo a Massimiliano Allegri.

Phillips il primo rinforzo per gennaio, Giuntoli lavora ad un prestito

Phillips guadagna 5 milioni di euro l'anno e il suo arrivo potrebbe comportare alcuni sacrifici economici da parte dei bianconeri che hanno tuttavia un estremo bisogno di forze fresche in mezzo al campo.

Il mediano di Guardiola avrebbe già dato il suo gradimento alla Juventus, la quale punta ad averlo in prestito già per la sessione invernale proponendo al club inglese un diritto di riscatto tra 28 e 30 milioni di euro: Philips al City gioca poco e non vuole perdere la nazionale che a giugno disputerà gli Europei, da qui l'idea di cambiare aria restando comunque nel range dei grandi club d'Europa.

Rabiot ha diversi estimatori in Europa

Venendo ad Adrien Rabiot, l'ex PSG ha ormai diversi estimatori in tutta Europa. Le voci di un probabile interesse del Manchester United e del Bayern Monaco non si sono mai smorzate, sullo sfondo diversi rumors legati anche a Tottenham, Liverpool ed Atletico Madrid tutte desiderose di assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore francese a parametro zero.

Nonostante l'ottimo rapporto tra il centrocampista e l'allenatore bianconero Allegri, lo spartiacque decisivo per la sua permanenza alla Juventus potrebbe essere la prossima partecipazione di quest'ultima alla Champions League. Situazione che se confermata dalla classifica finale di Serie A potrebbe portare la società bianconera ad offrire un ricco contratto a Rabiot (attorno agli 8-9 milioni l'anno), proponendolo come uno dei giocatori di maggior prestigio della Juventus.

A riprova ciò anche l'elezione a vice capitano voluta da Massimiliano Allegri, che complice l'infortunio di Danilo (capitano in carica) ha già consegnato la fascia al francese in occasione di Milan vs Juventus di quest'anno vinta dai bianconeri 0-1.