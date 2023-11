Nella giornata di ieri la Juventus ha trionfato per 2 a 1 con il Cagliari grazie a due gol segnati da altrettanti difensori, Gleison Bremer e Daniele Rugani. Elementi di un reparto arretrato quello bianconero che non solo stanno garantendo la salvaguardia della propria porta ma che sanno far male anche agli avversari quando necessario.

Juventus, quando i difensori diventano un fattore anche nell'area avversaria: Bremer e Rugani regalano altri 3 punti ai bianconeri

La Juventus in questa domenica di riposo si gode la testa della classifica, aspettando il match serale tra Inter e Frosinone, grazie alla vittoria ottenuta tra le mura amiche nella giornata di ieri contro il Cagliari.

La gara, terminata 2 a 1 per i bianconeri, ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri andare in doppio vantaggio grazie allo sviluppo di due calci da fermo: nello specifico a trovare la via del gol sono stati due difensori, prima Bremer verso il sessantesimo e poi Rugani, vera e propria sorpresa di questo inizio stagione della Juventus. Il centrale toscano, dopo tanti anni da comprimario passati tra panchina e rischio cessione, sta sfruttando alla grande l'assenza forzata di capitan Danilo per prendersi tutto lo spazio necessario. Ieri, oltre a sigillare il risultato per la sua squadra con un tap-in da vero centravanti, ha saputo inoltre garantire quella solidità difensiva che aveva già mostrato nella gara di Firenze contro la Fiorentina, match in cui il difensore classe '94 era stato più volte protagonista con interventi decisivi.

Ad aiutare Rugani nella sua crescita certamente ci ha messo lo zampino anche Allegri, che conoscendo alla perfezione le caratteristiche dei suoi giocatori ha scelto di impostare una difesa a ridosso della propria porta, evitando in tal modo ai propri centrali di avere troppi metri alle spalle da dover coprire con una velocità di base non elevata.

Rugani sul proprio futuro: 'Ho parlato con la Juventus, i rapporti sono buoni con la società e c'è stima reciproca'

Ad oggi dunque Rugani apparirebbe un giocatore al centro del progetto Juventus e lo stesso difensore, parlando del proprio futuro, si è espresso così nel post gara di ieri: "Abbiamo fatto una chiacchierata (con la società).

C’è un così tanto buon rapporto tra me, il mio agente e tutte le persone che rappresentano la Juve che, son convinto, di fronte alla fiducia e soprattutto alla stima reciproca riusciremo a trovare il dunque. Quindi ne riparleremo". Rugani andrà in scadenza di contratto con la Juventus al termine della stagione in corso, le parti gioco forza torneranno dunque a discutere molto presto.