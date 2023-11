In vista della prossima estate Marcus Thuram avrebbe attirato l'attenzione del Paris Saint Germain, che già lo scorso anno aveva pensato a lui, anche se l'Inter ha avuto la meglio soffiandolo a parametro zero. Nei prossimi mesi, però, può essere imbastita una trattativa, anche se servirà una proposta davvero importante per convincere il club milanese a privarsene, cosa tutt'altro che semplice essendo arrivato a luglio scorso. Intanto sempre in estate il Napoli potrebbe perdere Alex Meret, in scadenza di contratto a giugno, anche per questo avrebbe cominciato a riflettere qualora si decidesse di non rinnovare l'attuale numero uno.

Tra i nomi sondati vi sarebbe anche a Wojciech Szczesny, che la Juventus non considererebbe incedibile.

Psg su Marcus Thuram per l'estate, ma i nerazzurri non vorrebbero privarsene

Il Paris Saint Germain potrebbe bussare alle porte dell'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I parigini, infatti, probabilmente perderanno Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto a giugno e sembra essere promesso sposo del Real Madrid. Difficile trovare un erede all'altezza ma, quantomeno, si vuole andare su un giocatore dal sicuro affidamento e rendimento quale si sta dimostrando di essere Marcus Thuram, che in nerazzurro sta facendo molto bene. In questa prima parte di stagione l'attaccante francese ha già messo a segno quattro reti e collezionato cinque assist in 11 presenze di campionato, con anche un gol realizzato in Champions League.

La società nerazzurra non vorrebbe privarsi del classe 1997, arrivato a parametro zero appena la scorsa estate dopo essere andato in scadenza di contratto, ma dinanzi ad una proposta "fuori mercato" sarebbe difficile dire di no. La richiesta del club meneghino sarebbe superiore agli 80 milioni di euro più bonus, altrimenti Thuram resterà a Milano.

In estate per il Napoli ipotesi Szczesny

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un estremo difensore per la prossima stagione, soprattutto se alla fine Alex Meret non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Gli azzurri si stanno guardando intorno e tra i nomi che potrebbero finire nel mirino c'è anche quello di Wojciech Szczesny.

L'estremo difensore polacco è in scadenza a giugno 2025 con la Juventus, che non lo considererebbe incedibile, anche per l'ingaggio da oltre sei milioni a stagione. La sua valutazione si aggira sui 10-15 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio alla pari con Eljf Elmas, anche per l'esigenza dei bianconeri di rinforzarsi in mezzo al campo.