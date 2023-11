Nel mercato di gennaio la Juventus sta lavorando con attenzione soprattutto sul settore del centrocampo. La mancanza di giocatori importanti come Fagioli e Pogba per la squalifica ha reso le scelte di Allegri a centrocampo più limitate, mettendo in evidenza l'esigenza di avere più giocatori per mantenere una rosa competitiva e ambire a traguardi importanti. Diversi nomi sono stati valutati dalla Juventus per rinforzare la squadra, ma le limitazioni finanziarie influenzano la strategia di mercato. Fra questi, secondo rumor di mercato, ci sarebbe anche Kalvin Phillips del Manchester City.

Phillips potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo di uno o due centrocampisti nel mercato i gennaio. Difficilmente la società bianconera investirà somme importanti nel Calciomercato invernale, per questo si lavora anche a giocatori in prestito. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Kalvin Phillips, centrocampista inglese del Manchester City. La società bianconera sarebbe pronta a lasciarlo partire in prestito fino a giugno, senza richiedere alcun esborso in termini di trasferimento, fatta eccezione per l'ingaggio del giocatore.

La trattativa di mercato sembra arrivare ad una definizione considerando che ci sarebbe anche la disponibilità del giocatore di valutare un suo approdo nella società bianconera.

Phillips ha giocato solamente 7 partite in questa stagione, spesso subentrando nel secondo tempo. Tuttavia, considerando la sua ambizione di partecipare all'Europeo con l'Inghilterra, diventa importante per il centrocampista assicurarsi un'opportunità di giocare con continuità da qui alla fine della stagione.

C'è da dire che la Juventus valuta anche altri centrocampi per il mercato di gennaio.

Si lavora sul campionato francese, dove ci sono diversi giovani che rappresenterebbero un investimento per il presente e per il futuro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta l'acquisto di uno o due centrocampisti nel mercato di gennaio. Piacciono Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha già seguito nel recente calciomercato estivo.

Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe anticipare il suo ritorno a Torino Matias Soulé, protagonista di un inizio di stagione importante in prestito al Frosinone. Il suo arrivo si definirebbe con la possibile partenza di Dusan Vlahovic al Real Madrid già nel calciomercato invernale.