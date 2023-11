Secondo le ultime di mercato la Juventus valuterebbe per il gennaio il nome di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna classe '99. L'Inter invece avrebbe messo nel mirino Artem Dovbyk, centravanti ucraino del sorprendente Girona che la società spagnola non vorrebbe lasciar partire per gennaio.

Juventus, per il mercato di gennaio piace Ferguson del Bologna

La ricerca di un nuovo centrocampista per gennaio da parte della Juventus continuerebbe e in questi ultimi giorni un nome nuovo sarebbe stato aggiunto alla lista del ds Cristiano Giuntoli, quello di Lewis Ferguson.

Il mediano scozzese del Bologna avrebbe attratto le attenzioni della società piemontese per la sua capacità di inserimento e per gli enormi margini di crescita mostrati in questo anno e mezzo vissuto con la maglia dei felsinei in Serie A. In questa stagione, il centrocampista classe '99 ha sempre risposto presente alle convocazioni di Thiago Motta, supportando la squadra con 3 reti e 4 assist forniti ai propri compagni. Numeri che lo rendono un capo saldo del Bologna, al quale è legato da un contratto che scadrà nel prossimo 2027. La Juventus in tutto questo vorrebbe tentare un approccio già dalle prossime settimane per Ferguson, sia perché andrebbe ad incastrarsi in maniera perfetta nello scacchiere tattico gestito da Massimiliano Allegri, sia perché rappresenterebbe un profilo nettamente più economico rispetto altri centrocampisti che la società bianconera vaglierebbe di acquisire per il prossimo mercato invernale.

Il Bologna, attualmente quinto in classifica, vorrebbe però continuare a cullare il sogno europeo e soprattutto non gradirebbe contraddire la volontà di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano avrebbe infatti minacciato le dimissioni qualora la società emiliana cedesse dei titolari nella sessione di rafforzamento invernale anziché in quella estiva.

Ecco perché la trattativa tra Bologna e Juventus potrebbe rivelarsi più spigolosa del previsto.

Inter, Dovbyk avrebbe attratto le attenzioni dei nerazzurri ma la trattativa col Girona sarebbe complicata

L'Inter, visti i problemi fisici palesati da Sanchez ed Arnautovic, starebbe cercando un centravanti da regalarsi per gennaio ed il nome che avrebbe conquistato l'attenzione dell'ad Giuseppe Marotta sarebbe quello di Artem Dovbyk.

Il bomber ucraino, sta sorprendendo il calcio spagnolo e quello europeo con il suo Girona, squadra abituata a galleggiare tra la Liga e la seconda divisione spagnola ma che in questa stagione si trova prima in classifica insieme al Real Madrid. Un exploit della società iberica che renderebbe davvero complicato un passaggio del classe '97 in nerazzurro già da gennaio. Diverso invece dovrebbe essere il discorso in estate, quando Dovbyk potrebbe lasciare il Girona per un cifra vicina ai 20 milioni di euro.