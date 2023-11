Ultime ore prima di tornare in campo per il Crotone del tecnico Lamberto Zauli chiamato ad affrontare la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia in casa del Catania in programma mercoledì 29 novembre (ore 18:30). Un turno su gara secca, con - in caso di pareggio - eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Una sfida che torna a ripetersi in questa stagione dopo lo 0-1 maturato al "Massimino" di Catania alla prima sfida stagionale. Il match tra Catania e Crotone vedrà i calabresi costretti a dover sopperire a diverse assenze a causa di infortuni e squalifiche.

Tra queste spicca quella del portiere Andrea Dini, titolare del Crotone di questa prima parte di stagione.

Un Crotone con tante assenze

La gara dello Stadio "Massimino" di Catania rappresenterà un match da dentro o fuori per gli etnei così come per il Crotone. I calabresi dovranno fare a meno di alcuni calciatori febbricitanti come Dini, Felippe, Giannotti e Vuthaj, oltre agli infortunati di lungo corso D'Errico e Vitale. Una lunga lista di assenze che ha portato il tecnico dei calabresi Lamberto Zauli a dover attingere a piene mani alla rosa della formazione Primavera. Per la gara di Catania sono stati convocati per la prima volta i giovani Aprile, Coscia, Pirozzi, Solmonte e Tarantino. A rimanere in diffida in questa sfida sono invece Jurcec, Loiacono, Schirò e D'Alterio.

Crotone, Branduani tra i convocati

Una delle novità delle ultime ore è il ritorno nel lotto dei calciatori convocati dell'esperto portiere Paolo Branduani. Titolare dello scorso campionato, rimasto fuori rosa in estate, il numero 99 è stato nuovamente aggregato alla prima squadra anche se per una sfida di Coppa Italia. Arrivato lo scorso anno dal Catanzaro, tra alti e bassi era riuscito e ritagliarsi uno spazio da titolare nella gestione di Franco Lerda, diventando "secondo" con l'arrivo di Lamberto Zauli che gli ha preferito Andrea Dini.

Una gara che ritorna

La sfida tra Catania e Crotone è già andata in scena in questa stagione allo Stadio "Massimino" nel primo turno di campionato. Il match, combattuto dal primo all'ultimo minuto, ha visto il Crotone vincere per 0-1 grazie ad una rete siglata nella ripresa da Alessio Tribuzzi. Un incontro tra due formazioni blasonate per la categoria, Catania e Crotone, squadre che nelle ultime giornate nel "Girone C" di terza serie hanno rialzato la testa ottenendo delle vittorie che hanno permesso loro di scalare posti in classifica. La formazione che uscirà con il passaggio del turno andrà ad affrontare, come da calendario, il Pescara che ha vinto per 2-0 la sfida casalinga degli Ottavi di Finale contro il Latina.