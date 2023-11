La società rossonera starebbe lavorando per potenziare le opzioni a disposizione di mister Pioli, focalizzandosi principalmente sul reparto offensivo. L'intenzione è quella di acquistare un nuovo attaccante e tra i profili seguiti dalla dirigenza del Milan ci sarebbe anche quello di Sanabria che potrebbe lasciare il Torino già a gennaio.

Milan, interesse per Sanabria: anche la Lazio sul nove del Toro

Dopo una grande stagione condita da 12 centri in campionato, l'attaccante paraguaiano non è più una prima scelta dell'attacco granata, visto l'arrivo di Duvan Zapata che ha cambiato le gerarchie in casa Toro.

Per questo l'ex Roma e Genoa potrebbe decidere di lasciare il club granata già nella finestra invernale di Calciomercato. Il Milan monitora la situazione ma deve fare i conti con l'interesse della Lazio che, come i rossoneri, è alla ricerca di un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Sarri. Il mese di dicembre potrebbe così esser decisivo per il futuro al Toro di Sanabria.

Oltre al nove granata il club rossonero continua monitorare la situazione di altri attaccanti. Il primo sulla lista resta Jonathan David del Lille, che presenta il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare con il club francese. In caso di mancato accordo tra le parti, il Milan potrebbe presentare un'offerta già a gennaio per anticipare la concorrenza.

Milan, le idee per la difesa: da Kiwior a Chalobah

Altro obiettivo in casa Milan è legato all'eventuale acquisto di un nuovo difensore centrale. L'ultimo infortunio di Malik Thiaw, aggiungendosi a quello di Kalulu, ha innescato l'allarme in casa rossonera, spingendo la dirigenza a considerare l'arrivo di un nuovo difensore

Il Diavolo guarda soprattutto in Premier League ed in particolare in casa Chelsea con il profilo di Trevoh Chalobah che resta nei radar rossoneri.

Il centrale inglese ha poco spazio nelle rotazioni di Pochettino e per questo potrebbe lasciare i Blues già a gennaio. Per il 24enne centrale, seguito anche dall'Inter, il club inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Milan punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto.

Altro centrale che milita in Inghilterra è Jakub Kiwior: da diverse settimane sarebbe uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera.

L'Arsenal non vorrebbe cedere l'ex difensore dello Spezia, valutato attorno ai 30 milioni di euro e seguito anche dalla Roma di Mourinho come possibile sostituto di Smalling. Infine, difficile la pista che porta a Dragusin vista la volontà del Genoa di trattenere l'ex difensore della Juventus.