L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato di gennaio. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di rendere sempre più completa e competitiva la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da essere tra le protagoniste sia in Italia che in Europa. Il club nerazzurro è in particolare alla ricerca di un jolly di centrocampo e starebbe valutando la candidatura di Naithan Nandez che potrebbe lasciare presto il Cagliari visto anche il contratto in scadenza a giugno.

I nerazzurri hanno messo nel mirino anche Thiago Djalò del Lille e Piotr Zielinski del Napoli.

Inter, possibile offerta per Nandez a gennaio

Il centrocampista uruguaiano, accostato nelle precedenti sessioni di mercato ad altri top club italiani come Napoli e Juventus, vorrebbe fare il definitivo salto di qualità ed avere un ruolo importante in una squadra che calca i palcoscenici europei. L'Inter starebbe così valutando questo profilo vista la duttilità tattica di Nandez che può ricoprire sia il ruolo di mezzala ma soprattutto di esterno a destra come alternativa a Dumfries.

In quest'ottica di considerazioni tutto gira attorno alle condizioni di Juan Cuadrado che complici diversi infortuni non ha avuto molto spazio nelle rotazioni di Inzaghi. Se il colombiano dovesse continuare ad esibire la fragilità fisica già esibita fin qui, l'Inter potrebbe decidere di tutelarsi impostando una trattativa con il Cagliari sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I nerazzurri potrebbero decidere di inserire anche Oristanio (in prestito proprio al club sardo) come contropartita tecnica. L'esborso sarà comunque minimo dato che Nandez si libererà a fine anno a 0.

Inter, le opzioni a parametro zero: da Djalò a Zielinski

Oltre ad eventuali colpi a gennaio, l'Inter guarda anche al futuro e soprattutto alla prossima finestra estiva.

Dopo Thuram, il club nerazzurro è alla ricerca di quei calciatori che dovrebbero e potrebbero svincolarsi a parametro zero in estate, ed essere così delle valide opportunità di mercato.

Per la retroguardia, viste le richieste importanti del Torino per Buongiorno e dell'Atalanta per Scalvini, il club nerazzurro continua a tenere sotto osservazione la candidatura di Thiago Djalò che dovrebbe svincolarsi dal Lille a parametro zero vista la volontà del calciatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Il talentuoso centrale è però seguito anche dalla Juventus.

La sfida Inter-Juventus potrebbe ripetersi anche su un altro calciatore, ovvero Piotr Zielinski che potrebbe lasciare Napoli in estate. Anche il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato il contratto con la società azzurra in scadenza nel 2024, nonostante la sua volontà di proseguire l'esperienza all'ombra del Vesuvio. In caso di mancato accordo tra le parti (l'entourage chiede 4 milioni netti l'anno, il Napoli si ferma a 2.5), Inter e Juventus potrebbero dunque fiondarsi sull'ex Empoli ed Udinese.