L'Inter sta iniziando a muoversi sul mercato per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Qualche cambio ci sarà sicuramente in attacco, visti i tanti discorsi ancora in sospeso e con Lautaro Martinez che sembra essere l'unico sicuro di restare a Milano, a meno di offerte superiori ai 100 milioni di euro. E proprio il "Toro" potrebbe essere d'aiuto per un colpo nel reparto avanzato, visto che la società nerazzurra starebbe covando l'idea di soffiare Angel Di Maria alla Juventus, soprattutto se i bianconeri non parteciperanno alle prossime coppe europee.

Anche il Milan sicuramente farà qualcosa in attacco. Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla società rossonera, che negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi su Toni Sanabria, che tanto bene ha fatto quest'anno al Torino.

Inter su Di Maria?

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Angel Di Maria. Il "Fideo" è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus e fino a qualche giorno fa sembrava molto probabile il rinnovo, ma dopo la penalizzazione inflitta ieri di 10 punti qualcosa potrebbe cambiare. La società bianconera è chiamata a fare qualche riflessione visto che probabilmente non parteciperà alla prossima Champions League e il rischio che resti fuori da ogni competizione europea è molto alta.

E in questa incertezza sarebbe pronta a inserirsi l'Inter, che sogna il grande sgarbo portando a Milano l'argentino, che già negli anni scorsi era stato accostato spesso ai nerazzurri. Un ruolo fondamentale potrebbero giocarlo Javier Zanetti e Lautaro Martinez, connazionali del numero 22 bianconero. La possibilità di giocare ancora in Champions League potrebbe avere un ruolo cruciale nella scelta di Di Maria, con il club meneghino che potrebbe offrirgli un contratto di un anno a 6 milioni di euro a stagione.

La richiesta del Torino al Milan

Il Milan avrebbe manifestato interesse per Toni Sanabria per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'attaccante del Torino ha fatto molto bene in quest'annata, avendo segnato 12 reti e collezionato tre assist in 31 partite di campionato, non facendo rimpiangere l'addio di Andrea Belotti.

L'"esplosione" del paraguaiano classe 1996, quasi inaspettata, inevitabilmente scatena rumors di mercato. Il club di Urbano Cairo, però, avrebbe già fatto sapere ai rossoneri che accetterà di sedersi a trattare solo per proposte superiori ai 25 milioni di euro. Non è da escludere che il Milan possa provare a inserire nell'affare il cartellino di Tommaso Pobega e un conguaglio sui 10 milioni.