Un Crotone che sembra aver ritrovato risultati ed entusiasmo in campionato è chiamato anche ad onorare la Coppa Italia di Serie C. Il Crotone guidato da Lamberto Zauli è uscito vittorioso (2-1) contro il Monterosi Tuscia. In attesa della prossima gara contro la Casertana la Lega Pro ha ufficializzato data e orario della gara di Coppa Italia di Serie C, turno degli Ottavi di finale, che vedrà gli squali affrontare allo Stadio "Massimino" il Catania il 29 novembre alle ore 18:30.

Crotone, seconda sfida contro gli etnei

Quella contro di Catania rappresenterà la seconda sfida stagionale del Crotone contro gli etnei.

I due club si sono già affrontato nel turno della prima giornata di Serie C, gara vinta per 0-1 dai calabresi con rete di Alessio Tribuzzi. Il calendario della competizione metterà le due squadre l'una contro l'altra nella giornata di mercoledì 29 novembre 2023 con fischio d'inizio fissato alle ore 18:30. Nel turno precedente il Crotone è riuscito a battere per 1-0 il Brindisi all'Ezio Scida, mentre il Catania è uscito con il passaggio del turno con il successo per 2-3 sul campo del Picerno.

Crotone, un trofeo da conquistare

La Coppa Italia di Serie C mette in palio, oltre ad un trofeo stagionale, la qualificazione alla fase finale dei play-off. La formazione che vincerà la competizione acquisirà il diritto a disputare gli spareggi promozione ma non solo, vi accederà come una delle teste di serie evitando i turni preliminari e potendo entrare in competizione a partire dal Secondo Turno Eliminatorio con gara di andata sul campo dell'avversario e ritorno sul proprio terreno di gioco.

Il regolamento

Gli ottavi di finale così come nel turno precedente si svolgeranno su gara secca. In caso di parità al termine del 90 minuti regolamentari verranno disputati due tempi supplementari che avranno una durata di 15 minuti ciascuno più eventuale recupero. In caso di ulteriore parità anche al termine dei tempi supplementari si procederà con i calcio di rigore.

La gara non avrà copertura televisiva, così come accaduto per i turni precedenti. Modalità di accesso all'impianto siciliano e costi dei biglietti per i tifosi di casa e per il settore ospiti saranno resi disponibili dal club ospitante ben prossimi giorni.

Vicenza ultima vincente

Lo scorso anno la Coppa Italia di Serie C è stata vinta dal Vicenza.

I veneti, oltre ad aggiudicarsi il trofeo con la vittoria contro la Juventus Next Gen, hanno disputato da testa di serie gli spareggi promozione venendo però eliminati dal Cesena. Gli spareggi alla fine hanno premiato il Leccio capace di vincere il doppio confronto in finale contro il Foggia, ritornando così in Serie B.