Per la prossima stagione l'Inter pensa ad Anthony Martial, che al Manchester United continua a non avere spazio da titolare. La Lazio potrebbe fare un grandissimo sgarbo alla Roma in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, replicando quanto successo con Pedro. I biancocelesti, infatti, avrebbero messo gli occhi su Leonardo Spinazzola, esterno sinistro che nella Capitale sembra essere non più intoccabile per José Mourinho, che lo alterna con El Shaarawy e Zalewski.

Inter su Martial

L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato, in particolar modo la prossima estate.

Difficile che venga fatto qualcosa a gennaio, visto che la rosa di Simone Inzaghi è già molto competitiva come dimostra il primato in campionato e nel girone di Champions League, seppur condiviso con la Real Sociedad. Forse qualcosa potrebbe essere fatto in attacco, ma solo se Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non dovessero dare garanzie dal punto di vista fisico. Diverso sarà il discorso la prossima estate, quando il cileno andrà in scadenza di contratto.

Considerando Lautaro Martinez e Marcus Thuram intoccabili, si cercano alternative di livello visto che Alexis Sanchez ha un solo anno di contratto e per questo potrebbe andare via a parametro zero, mentre Marko Arnautovic dovrà dimostrare sul campo di poter essere affidabile.

Ausilio e Marotta si stanno guardando intorno in cerca di innesti che possano essere all'altezza ma che non gravino estremamente sul bilancio. Per questo motivo il nome finito nel mirino sarebbe quello di Anthony Martial, che al Manchester United non sta rendendo benissimo nell'ultimo periodo. In dieci presenze l'attaccante francese è ancora alla ricerca della prima rete, ma i nerazzurri sono sicuri che con la cura Simone Inzaghi possa tornare ai fasti che avevano portato i Red Devils ad investire quasi 60 milioni di euro per acquistarlo dal Monaco.

Il giocatore è in scadenza di contratto e l'Inter potrebbe mettere sul piatto un triennale a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al rendimento dello stesso Martial.

Lazio su Spinazzola

L'esterno mancino della Roma è in scadenza di contratto a giugno con i giallorossi ma non è da escludere a priori una trattativa già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Lazio che sul piatto potrebbe mettere il cartellino di Adam Marusic, altro giocatore in scadenza, in modo che entrambe potrebbero in questo modo realizzare anche una piccola plusvalenza.