Nelle ultime settimane il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, e il football director, Cristiano Giuntoli, si stanno dedicando ai prolungamenti contrattuali affrontando la complessa gestione di ammortamenti e ingaggi di vari giocatori. L'attenzione si è concentrata anche su Dusan Vlahovic per il quale emergerebbero problematiche significative in quanto il giocatore non vorrebbe spalmare gli ingaggi rimanenti da qui a giugno 2026, data di scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per questo, secondo il giornalista sportivo Luca Momblano, non sarebbe da scartare la possibilità di uno scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

La Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic nello scambio di mercato con Morata

Una trattativa di mercato interessante potrebbe essere lo scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Lo spagnolo, con 12 gol in 14 partite, potrebbe essere coinvolto in questa trattativa, considerando l'interesse passato di Simeone per Vlahovic. L'ipotesi di uno scambio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre, con la Juventus che trarrebbe beneficio da un conguaglio a suo favore.

Giuntoli, ha sempre mostrato apprezzamento per Morata, cercando addirittura di portarlo a Napoli qualche anno fa. Ora sarebbe determinato a tentare una trattativa di mercato con la squadra bianconera.

Tuttavia, ogni discussione dovrebbe rimanere in sospeso fino al termine della stagione. Morata non dovrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio, e la società spagnola starebbe lavorando al prolungamento del contratto fino a giugno 2027, a maggior ragione dopo l'importante inizio di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus segue attentamente gli sviluppi, considerando Morata come la prima scelta in caso di eventuali cambiamenti nel settore offensivo.

Intanto si lavora anche per il mercato di gennaio con la volontà di rinforzare il centrocampo. Si valutano soprattutto il mercato inglese e quello francese. I nomi avvicinati alla società bianconera sono quelli di Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Per quanto riguarda invece il campionato francese, si valutano Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che é stato seguito anche nel recente Calciomercato estivo.