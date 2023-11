Nel "nuovo" corso del Crotone c'è molto dell'apporto fornito dalla panchina. Nelle ultime sei gare, dopo la contestazione della tifoseria e l'esonero (poi ritirato) dell'allenatore Lamberto Zauli su intervento della squadra, il Crotone sembra aver ritrovato se stesso.

La squadra rossoblù al netto dei problemi difensivi, ha rialzato la testa ottenendo sei risultati utili consecutivi di cui cinque in campionato e uno in Coppa Italia di Serie C. Emblematica la vittoria contro il Monterosi Tuscia nel recupero (2-1), gara che ha fatto riscoprire, dopo Vinicius, anche il talento di Jurica Jurcec.

Crotone, Jurcec arma in più

Da un suo passaggio filtrante al 92' è scaturita la giocata vincente del compagno di reparto Giovanni Bruzzaniti per il 2-1 contro il Monterosi Tuscia. Si tratta del centrocampista croato Jurica Juricec, calciatore arrivato in estate nell'ultima giornata di calciomercato. Dopo la buona prova offerta nel Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia contro il Brindisi (1-0), il calciatore è subentrato nella ripresa dell'ultima sfida di campionato contro il Monterosi Tuscia, mostrando qualità e sicurezza. Sui il passaggio vincente, al 92' per l'inserimento di Giovanni Bruzzaniti, azione che ha portato alla rete della vittoria.

Un talento da ritrovare

La carriera di Jurica Jurcec è partita da giovanissimo con la trafila nelle categorie inferiori della Croazia.

Il 14 agosto 2022 il centrocampista ha fatto un passo in avanti in carriera effettuando il suo debutto nella Prima Divisione croata con l'NK Juran. La sua carriera è proseguita in Austra, nella Bundesliga austriaca con l'SCR Altach, poi nell'aprile del 2023 ha esordito con l'SC Rheidorf Altach nella Regionalliga austriaca. In estate, da svincolato, l'arrivo a Crotone dove ha vissuto un periodo di naturale adattamento prima di effettuare il debutto in Coppa Italia contro il Brindisi e tornare in campo contro il Monterosi Tuscia.

Crotone, rosa competiva

Non solo Juric Jurcec, nelle ultime giornate il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha potuto apprezzare anche il talento del centrocampista brasiliano Vinicius. Così come Jurica Juricec anche il calciatore sudamericano ha saputo impressionare il tecnico dei calabresi nelle prima gare stagionali disputate.

Il pensiero del tecnico rossoblù è giunto dopo la gara vinta contro il Brindisi, in Coppa Italia. "A Vinicius sono bastati venti minuti per far capire il giocatore che è, si tratta di una piacevolissima sorpresa - ha commentato Zauli -, Jurcec? Si tratta di un calciatore giovane, non parla l'Italiano, ma a me piace molto, danza sulla palla e sopratutto sa giocare a calcio".