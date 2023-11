Nelle scorse ore l'Inter ha ufficializzato Qatar Airways come nuovo official global airline partner, che verserà 1,5 milioni di euro per il resto della stagione in corso. Tuttavia nell’accordo sarebbe prevista una clausola (attivabile entro gennaio 2024) che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia nella prossima stagione. Attualmente la classifica dei ricavi da main sponsor di Serie A vede la Juventus al primo posto con Jeep, seguita dal Milan e dalla Fiorentina. L'Inter per il momento è sesta e guadagna circa 11 milioni di euro annui con Paramount+, se però dovesse scattare la clausola con Qatar Airways (si ipotizzano 18-20 milioni di euro a stagione dal 2024-2025) i ricavi per il club nerazzurro incrementerebbero in maniera evidente.

La classifica main sponsor di Serie A: Juventus prima, seguita da Milan e Fiorentina, Inter sesta

Nella classifica riportata da Calcio e Finanza riguardante i ricavi dai main sponsor della maglia di gara per la stagione 2023-2024 al primo posto c'è la Juventus con 45 milioni annui ricevuti da parte di Jeep. Al secondo posto c'è il Milan con Emirates che paga 30 milioni di euro, seguito dalla Fiorentina che riceve 25 milioni di euro da Mediacom. Al quarto posto il Sassuolo, con Mapei che investe circa 18 milioni di euro. Segue al quinto posto la Roma con Ryadh Season e 12,5 milioni di euro. Al sesto posto vi è l'Inter con gli 11 milioni percepiti da Paramount+, in attesa della possibile intesa con Qatar Airways che nel 2024-2025 potrebbe fare lievitare tale cifra e quindi far scalare ai nerazzurri questa particolare classifica.

Alle loro spalle ci sono i campioni d'Italia del Napoli, che incassano 10 milioni di euro dallo sponsor MSC.

Molto più indietro tutte le altre società: seguono infatti il Bologna con Saputo e il Cagliari con Moby-Regione Sardegna (i due club rossoblù ricevono 3 milioni ciascuno), poi ci sono il Monza con Motorola e il Torino con Suzuki (che percepiscono 2 milioni a testa), alle loro spalle c'è la Salernitana con Civitus (1,3 milioni).

Poco dietro in classifica ci sono a pari merito il Genoa con Pulsee, l'Hellas Verona con Sinergy e l'Udinese con la Regione Friuli Venezia Giulia (che incassano 1,2 milioni ciascuna).

Chiudono la graduatoria il Lecce con Deghi (un milione), l'Empoli con Computer Gross (800 mila euro) e il Frosinone con Meglio Banca (500 mila euro). Questa classifica non presenta i dati relativi alla Lazio.