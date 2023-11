La dirigenza dell'Inter continua a studiare i profili adatti a potenziare la rosa e sarebbe interessata, per la prossima estate, a Bento Matheus Krepski dell'Athletico Paranaense, portiere già sondato durante la scorsa estate prima di puntare su Emil Audero e Yann Sommer.

Per il centrocampo interesserebbe invece Piotr Zielinski per il quale anche la Juventus ha preso informazioni. Il club bianconero potrebbe però perdere Federico Chiesa su cui potrebbe presto piombare il Real Madrid.

Individuato l'erede di Sommer per il futuro

Bento è l'indiziato principale per raccogliere l'eredità di Sommer, che non dovrebbe rimanere a lungo alla Pinetina considerata l'età (l'estremo difensore svizzero ha 35 anni).

Il portiere brasiliano è stato già contattato durante la scorsa estate ma l’operazione non ha avuto esito positivo perché Piero Ausilio non ha trovato l'accordo con l'Athletico, che lo ha valutato circa 40 milioni di euro. Il piano dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello di riavviare i contatti a gennaio per strappare una sorta di prelazione utile poi ad imbastire l'affare in estate.

L'Inter sulle tracce di Zielinski per rinforzare il reparto centrale del campo

La società degli Zhang continua a seguire anche Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non avrebbe intenzione di rinnovarlo perché le sue pretese economiche, da circa quattro milioni di euro a stagione, non sarebbero in linea con il monte ingaggi voluto da Aurelio De Laurentiis.

Marotta e Piero Ausilio lo stanno sondando da diversi mesi e avrebbero serie intenzioni di portarlo a Milano perché lo ritengono un profilo molto congeniale al progetto tattico di Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo sia come mezzala di destra che come incursore di sinistra. Zielinski interessa anche alla Juventus che necessita di un rinforzo in quella zona del campo considerate le defezioni di Nicolò Fagioli e Paul Pogba ma andrà capito se il polacco accetterà di sposare la causa bianconera, acerrima nemica del Napoli.

Il Real Madrid punta Chiesa

La Juventus dal canto proprio rischia poi di perdere Federico Chiesa con il Real Madrid di Florentino Perez che avrebbe serie intenzioni tesserarlo. L'ex Fiorentina non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2025, con l'entourage che per dare il là alla firma sull'accordo vorrebbe almeno 6 milioni di ingaggio rispetto agli attuali a 5.

Da tempo Giuntoli lavora ad un prolungamento di uno o due anni ma alle stesse cifre attuali, la trattativa non sarà semplice e se dovesse davvero inserirsi il Real per Chiesa e la Juventus sarebbe difficile dire di no.