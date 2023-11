Diverse società europee tra cui la Juventus starebbero valutando da vicino il centrocampista dell'Argentina under 17 Claudio Echeverri. Il giovane argentino classe 2006, attualmente nel River Plate, ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro.

Ad attirare su di lui l'interesse dell'Europa la performance esibita nella Coppa del Mondo U-17 2023 in Indonesia, con Echeverri ad aver segnato tre gol, protagonista anche nella vittoria dell'Argentina contro il Brasile ai quarti di finale del torneo.

Echeverri piace alla Juventus

In questa stagione Echeverri ha disputato quattro partite con il River Plate nella Superliga argentina, contribuendo con un assist.

Riferimento importante della nazionale under 17 argentina, Echeverri ha accumulato 17 presenze segnando 8 gol. La sua presenza è divenuta fondamentale per la compagine giovanile, laddove sta evidenziando le sue abilità tecniche e la sua visione di gioco.

L'argentino potrebbe diventare uno dei nomi più interessanti del Calciomercato invernale o eventualmente di quello estivo soprattutto per una società come la Juventus che ormai da anni è alla ricerca di giovani da inserire in Next Gen e far crescere in vista di un futuro approdo in prima squadra, percorso già portato avanti da Iling-Junior, Soulè, Yildiz, Miretti e tanti altri con soprattutto l'argentino grande protagonista quest'anno col Frosinone, con cui ha già realizzato 6 reti in 13 presenze.

I bianconeri potrebbero insomma tentare l'assalto ad Echeverri già a gennaio ma data la giovane età non verrebbe subito messo a disposizione della prima squadra che ha invece bisogno di almeno due mezzali data l'indisponibilità sopraggiunta ad annata in corso di Pogba e Fagioli per via delle note questioni extra campo.

Thuram, Samardzic, Diarra e Phillips: Giuntoli sfoglia la margherita

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il profilo che intriga di più dalle parti della Continassa: costa tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa e potrebbe tentare l'assalto già a gennaio.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Ce ne vorranno tra i 5 e i 10 in più invece per strappare Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera. Il più vicino a vestire il bianconero sarebbe tuttavia Kalvin Phillips del Manchester City che dovrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.