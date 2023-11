L'Inter sta vivendo un momento felice per i risultati, considerando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e il primo posto in campionato consolidato dopo la vittoria contro il Frosinone. La squadra è pronta a sfidare la Juventus nel match di campionato previsto il prossimo 26 novembre. Come scrive il giornalista sportivo Filippo Conticello sulla Gazzetta dello sport, nonostante la distanza il presidente dell'Inter Steven Zhang continua a stare vicino alla dirigenza, alla squadra e al tecnico. Attualmente il proprietario è in Cina e, a detta del giornalista, si sente spesso con vari esponenti dell'Inter, in particolar modo con Simone Inzaghi, a cui avrebbe chiesto la seconda stella, che significa il ventesimo scudetto: per ogni dieci scudetti conquistati, infatti, sopra lo stemma delle squadre viene aggiunta una stella.

Il presidente Zhang ha Simone Inzaghi la vittoria del ventesimo scudetto della storia dell'Inter

"La linea è effettivamente calda tra Asia e Milano". Questa l'affermazione di Filippo Conticello in un articolo della Gazzetta dello sport. Il giornalista ha aggiunto: "Prima un messaggio a Dimarco per il compleanno, poi uno a Lautaro Martinez dopo il rigore che ha portato alla vittoria dell'Inter contro il Salisburgo in Champions League. Ma soprattutto l'ennesima telefonata a Inzaghi, che Zhang ha definito un dono. La parola è tenera ma il presidente ne preferisce due: seconda stella".

Parole che confermerebbero che il principale obiettivo della società milanese è vincere il campionato e raggiungere i venti scudetti vinti nella storia ancor prima del Milan, che ha al momento gli stessi titoli in campionato dell'Inter.

Ci sarebbe un motivo dietro le 'richieste' di Zhang a Inzaghi in merito alla vittoria dello scudetto. Come scrive Conticello: "entro il 20 maggio 2024 la Grand Tower Sarl - la holding lussemburghese che controlla l’Inter – dovrà restituire al fondo Usa Oaktree oltre 350 milioni di prestito (i 275 iniziali sono lievitati con gli interessi)".

Il presidente Zhang vorrebbe rifinanziare il debito a tassi sostenibili

Secondo Conticello il presidente dell'Inter Zhang punterebbe a un nuovo rifinanziamento del debito a tassi sostenibili con un nuovo soggetto. Indipendentemente da quello che sarà il futuro societario dell'Inter, a detta del giornalista sportivo l'attuale presidente vorrà rimanere alla guida della società almeno fino a giugno.

Uno degli obiettivi di Zhang sarebbe quello di festeggiare lo scudetto con i tifosi interisti, cosa che non è stata fatta nella stagione 2020-2021 a causa dell'emergenza coronavirus.