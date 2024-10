Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Russo ha scritto un post sulla pagina X di calciomercato.it nel quale sottolinea come alcuni intermediari legati alla Juventus potrebbero nelle prossime campagne di rafforzamento offrire al Newcastle Douglas Luiz per arrivare a Sandro Tonali. Secondo Fabrizio Biasin invece, il club piemontese dovrebbe sfidare l'Inter e diverse altre società per Jonathan David del Lille.

Juventus, Russo: 'Qualche intermediario potrebbe proporre Douglas Luiz come cambio per Sandro Tonali'

Il giornalista sportivo Maurizio Russo ha scritto sulle pagine social X del portale Calciomercato.it un post dedicato ai possibili movimenti che potrebbero vedere la Juventus protagonista nelle prossime campagne di rafforzamento: "Dopo il faraonico mercato della scorsa estate che ha rivoluzionato la rosa della Juventus, Giuntoli in futuro vuole anche "italianizzare" la rosa con un rinforzo per reparto.

A centrocampo Douglas Luiz non ha ancora ingranato in Serie A, ma ha ancora estimatori in Premier League: qualche intermediario potrebbe proporre lo scambio con Tonali, che sarebbe felice di tornare in Italia".

Russo ha continuato nel suo incipit passando a quelli che potrebbero essere gli acquisti in difesa dei bianconeri: "In difesa piace il giovane Nicolò Bertola, Nazionale Under 21 in scadenza di contratto a giugno con lo Spezia, con cui sta trattando il rinnovo. L'Inter ha già messo gli occhi su di lui per prenderlo gratis, ma i bianconeri potrebbero anticipare l'affare come con Djalò a gennaio, per poi magari lasciarlo in prestito ai liguri".

Il giornalista ha infine scritto di quelli che invece sarebbero i nomi osservati dalla Juventus per il reparto avanzato: "In attacco il nome è sempre quello di Raspadori, ma a gennaio c'è poco budget a disposizione di Giuntoli che dovrà arrangiarsi con uno scambio oppure provare a convincere il Napoli con un prestito con obbligo di riscatto in estate".

Biasin: 'Mezzo mondo è su Jonathan David e tra questi club appaiono anche Juventus ed Inter'

Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto su Tuttomercatoweb delle notizie che vorrebbero la Juventus pronta a sfidare l'Inter per il centravanti Jonathan David: "Si parla assai dell'attaccante canadese del Lille. Va a scadenza a giugno.

Ha 24 anni. Guadagna relativamente poco. E infatti piace a mezzo mondo. Nel “mezzo mondo” ci sono pure Juve e Inter, che hanno mosso le rispettive pedine. Ma guai ad avere certezze sul fatto che l’anno prossimo ‘sto ragazzo farà faville in Serie A". Biasin nel suo editoriale ha poi dato spazio all'esordio in Nazionale di Daniel Maldini, esterno del Monza che secondo il giornalista sta vivendo una crescita esponenziale inaspettata.