Secondo quanto riportato da TodoFichajes, la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo il giocatore spagnolo Dani Olmo, che ha recentemente rinnovato con il Lipsia fino al 2027. Difficile però che la società tedesca lasci partire il centrocampista nel Calciomercato invernale, anche perché è in lotta per il campionato e cercherà di andare avanti in Champions League dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea con due giornate d'anticipo.

Dani Olmo possibile acquisto nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta per Dani Olmo, centrocampista del Lipsia. La società tedesca potrebbe valutare una sua partenza nel calciomercato estivo a fronte di una valutazione di mercato che supera i 40 milioni di euro.

Nella stagione attuale Olmo ha disputato cinque partite in Bundesliga, segnando due gol e fornendo un assist decisivo. Va inoltre menzionato il suo contributo in Supercoppa di Germania, dove ha segnato tre gol in una partita, e in Champions League, dove ha realizzato un gol in una partita.

Il mercato della Juventus

La Juventus, però, dovrà rinforzare il centrocampo già a gennaio, anche perché servono giocatori dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Per questo si valutano diversi nomi, due su tutti Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, uno su tutti la qualificazione alla Champions League.

La Juventus starebbe lavorando anche sul mercato francese per rinforzare il centrocampo.

Piacciono Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Per quanto riguarda invece le cessioni, se dovesse partire Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Alvaro Morata, autore già di 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.