Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato in uscita dell'Inter è Denzel Dumfries. I nerazzurri stanno trattando con l'esterno olandese il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025, ma questo non vuol dire che non saranno prese in considerazioni eventuali offerte importanti. Il club meneghino, infatti, molto probabilmente dovrà fare almeno un sacrificio in uscita per finanziare il mercato in entrata, così come successo negli ultimi anni, e l'ex Psv sembrerebbe essere quello maggiormente indiziato.

Su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi il Chelsea, che lo aveva cercato anche due anni fa, ma in quel caso l'Inter non aveva voluto privarsene.

Un altro nome che potrebbe essere al centro delle voci di mercato è quello di Nico Gonzalez. L'attaccante della Fiorentina sta facendo molto bene anche in questa stagione e inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei top club europei. Tra questi ci sarebbe anche il Liverpool, che pensa a lui qualora dovesse cedere Mohammed Salah, che continua a ricevere sondaggi dall'Arabia e non solo.

Chelsea su Dumfries

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Denzel Dumfries in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'esterno dell'Inter era finito nel mirino dei Blues già nell'estate 2022, ma i nerazzurri sono riusciti a respingere l'assalto con l'obiettivo di non privarsi dei migliori elementi in rosa.

I rapporti tra le due società sono buoni, ma questo non vuol dire che il club meneghino è disposto a svendere il giocatore, che sta facendo molto bene in questa prima parte della stagione. Il classe 1996 ha già messo a segno due reti e collezionato tre assist in nove partite di campionato, superando già il numero di gol dello scorso anno, quando si fermò a quota uno, quello segnato nella prima giornata contro il Lecce.

La proposta che il club inglese potrebbe mettere sul piatto è sui 40 milioni di euro, cifra che farebbe realizzare una plusvalenza notevole dopo averlo acquistato per meno di 15 milioni nel 2021 dal Psv Eindhoven.

Liverpool su Nico Gonzalez

Nico Gonzalez sta facendo molto bene con la maglia della Fiorentina in questa stagione.

L'argentino ha già messo insieme cinque reti e un assist in nove partite di campionato, numeri che inevitabilmente hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Liverpool.

I Reds sarebbero pronti a fare follie per lui e potrebbero mettere sul piatto ben 60 milioni di euro, cifra che potrebbe anche far vacillare il club di Commisso, che avrebbe così la liquidità necessaria per rinforzare la rosa a disposizione di Italiano in tutti i reparti.