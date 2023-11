Secondo le ultime dall'Inghilterra, la Juventus avrebbe messo nel mirino Giovanni Lo Celso, centrocampista polivalente del Tottenham che la società britannica valuterebbe circa 15 milioni di euro. Inoltre, il club bianconero continuerebbe a seguire con interesse il profilo di Domenico Berardi del Sassuolo.

Alla Juventus piace Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham che gli 'Hot Spurs' valuterebbero 15 milioni di euro

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe cercando sul mercato un centrocampista da aggiungere alla rosa per gennaio ed il nome nuovo accostato dai media inglesi ai bianconeri sarebbe quello di Giovanni Lo Celso.

Trequartista argentino classe '96, Lo Celso piacerebbe particolarmente alla Juventus per la sua estrema duttilità in mezzo al campo: il calciatore di Rosario, infatti, nasce come trequartista ma all'occorrenza ha saputo rivestire sia i panni di regista che di mezz'ala di destra. Il Tottenham, che è legato contrattualmente al giocatore sudamericano fino al prossimo 2025, non lo riterrebbe un titolare inamovibile e i soli 69 minuti di gioco collezionati da Lo Celso nelle tre apparizioni suddivise tra Premier League e EFL Cup ne sarebbero una testimonianza piuttosto evidente. Di conseguenza, gli "Hot Spurs" sarebbero disposti a trattare per una cessione del centrocampista già dalla prossima finestra di rafforzamento invernale, valutando il cartellino del mediano argentino circa 15 milioni di euro.

Una cifra, che la Juventus riterrebbe consona e che avrebbe intenzione di pagare però in estate, impostando cosi la trattativa per lo Lo Celso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato per il successivo giugno. Su questo snodo dunque, si potrebbe sviluppare o meno l'operazione tra le due società.

Juventus, Berardi resterebbe un altro obiettivo per il mercato di gennaio

Un altro profilo che piacerebbe alla Juventus per l'attacco risulterebbe essere quello di Domenico Berardi: l'esterno offensivo del Sassuolo, già vicino ai colori bianconeri nella scorsa estate, non sarebbe mai davvero uscito dai radar del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che a gennaio potrebbe tornare alla carica nei confronti del Sassuolo per cercare di far abbassare le pretese economiche del club emiliano e del suo amministratore delegato Giovanni Carnevali.

Quest'ultimo, non si sarebbe mosso dalla valutazione per Berardi di 30 milioni di euro, una somma che, allo stato attuale delle cose, non potrebbe essere spesa dalla Juventus in un'unica soluzione. La società bianconera spererebbe dunque in un compromesso che gli permetterebbe di acquisire Berardi pagandolo in più rate dilazionate, come fu per l'affare Locatelli.