L'Inter potrebbe non avere a disposizione Alessandro Bastoni per la sfida contro la Juventus del 26 novembre, il difensore dovrebbe saltare la gara contro i torinesi per un problema al polpaccio. Nel frattempo anche Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro turco per via di un'infezione alle vie respiratorie che lo ha colpito e per stare accanto alla compagna che dovrebbe partorire a breve. Paura anche per Marko Arnautovic che, dopo aver preso una botta nella gara giocata con l maglia dell'Austria, è riuscito a rimanere in campo fino al termine della gara.

Contro i bianconeri saranno certamente assenti invece Juan Cuadrado e Benjamin Pavard.

Le condizioni degli infortunati nerazzurri

Alessandro Bastoni ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro nel ritiro della nazionale italiana e ora è a forte rischio per la gara in programma il 26 novembre contro la Juventus. Al suo posto eventualmente dovrebbe giocare Francesco Acerbi, mentre in tal caso Stefan De Vrij verrebbe collocato al centro della difesa.

Paura anche per quanto riguarda Marko Arnautovic che ha subito una botta al minuto 86 nella sfida giocata dalla sua Austria contro l'Estonia, nella quale era subentrato nel corso del secondo tempo. L'attaccante è rimasto in campo fino al triplice fischio, ma le sue condizioni saranno comunque valutate nei prossimi giorni.

Il centravanti era appena rientrato dopo il problema muscolare rimediato che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per circa 40 giorni.

Per la sfida contro i bianconeri in difesa mancherà anche Benjamin Pavard, infortunatosi nel match contro l'Atalanta di inizio novembre, così come Juan Cuadrado che di fatto in autunno non è mai stato a completa disposizione di Simone Inzaghi per un problema ai tendini del polpaccio.

Le possibili scelte in vista della Juventus

Manca oltre una settimana alla sfida in programma a Torino contro la Juventus ma mister Inzaghi, viste le defezioni in difesa, è già alle prese con delle valutazioni tattiche.

Difesa dunque quasi obbligata per il tecnico, che dovrebbe puntare su Darmian come terzo centrale di destra.

Potrebbe essere però un'occasione per vedere in campo - almeno da subentrante - anche Bisseck.

Gli undici titolari per il 3-5-2 di Inzaghi potrebbero essere Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez.