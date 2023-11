Dopo gli infortuni dei giorni scorsi sia Manuel Locatelli della Juventus che Alessandro Bastoni dell'Inter rischierebbero di saltare il derby d'Italia del 26 novembre. Il centrocampista bianconero avrebbe più chance di smaltire il problema alle costole, rispetto al difensore nerazzurro che difficilmente recupererà dalla lesione rimediata al polpaccio destro.

La Juventus e l'Inter rischiano di perdere un giocatore a testa in vista del derby d'Italia: Locatelli e Bastoni

Juventus-Inter sarà lo scontro più importante della 13^ giornata di Serie A, ma Manuel Locatelli e Alessandro Bastoni rischierebbero di non prendere parte al match.

Il centrocampista bianconero ha rimediato un trauma alla zona costale e ha lasciato il ritiro della nazionale praticamente poche ore dopo il suo arrivo lunedì scorso. Un problema che causerebbe particolari dolori al regista e che non gli permetterebbe di allenarsi con regolarità. Il suo recupero comunque non sarebbe del tutto da escludere per il 26 novembre.

Molto più complicata sembrerebbe la gestione dell'infortunio che ha colpito Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha accusato un problema nel ritiro della nazionale italiana e il suo è un problema di entità muscolare. Lo stopper classe '99 ha infatti avvertito una fitta al polpaccio destro, che si è poi rivelata una lesione. L'entità dell'infortunio verrà svelata all'inizio della prossima settimana, quando Bastoni farà gli esami strumentali a Milano ma in ogni caso sembrerebbe complicata una sua convocazione con la Juventus e pure con il Benfica, partita di Champions League che arriverà tre giorni dopo il derby d'Italia.

Mister Inzaghi realisticamente potrà contare su Bastoni nella 14^ giornata di Serie A, quando i nerazzurri ospiteranno il nuovo Napoli di Walter Mazzarri a San Siro.

Juve-Inter, diverse assenze da entrambe le parti

Per il big match il capitano juventino Danilo, fermo ai box per un problema al flessore della coscia sinistra, non dovrebbe recuperare.

Anche Miretti, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 21 per una lombalgia, potrebbe alzare bandiera bianca in vista del derby d'Italia. Chi invece dovrebbe tornare tra i disponibili per la partita con l'Inter è Alex Sandro, che avrebbe quasi totalmente smaltito l'infortunio muscolare alla coscia sinistra.

In casa Inter invece saranno assenti con ogni probabilità i difensori Pavard e Cuadrado, mentre va monitorata la situazione dell'attaccante Arnautovic, reduce da una botta mentre era impegnato con l'Austria. Ha lasciato il ritiro della propria nazionale anche Calhanoglu, colpito da un'influenza.