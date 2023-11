La dirigenza del Manchester United starebbe pensando a un'offerta importante per arrivare in estate al difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Secondo alcune indiscrezioni per provare a convincere i nerazzurri a cedere il difensore italiano i Red Devils starebbero valutando il possibile inserimento nella trattativa di Andrè Onana più un conguaglio economico.

Difficilmente i nerazzurri si lascerebbero convincere da questo tipo di proposta, considerando Bastoni uno dei pilastri della difesa del presente e del futuro, oltre al fatto che pochi mesi fa ha rinnovato il contratto fino al 2028: i nerazzurri potrebbero considerare una sua cessione solo a fronte di un'offerta economica irrinunciabile ma interamente cash.

L'idea del Manchester United per la difesa: Alessandro Bastoni dall'Inter

Dopo un avvio di stagione non positivo del club inglese la dirigenza dei Red Devils starebbe pensando di cambiare per la prossima stagione soprattutto in difesa, reparto in cui il portiere Andrè Onana, neo acquisto del club proprio dall'Inter, non avrebbe convinto totalmente e dove inoltre mancherebbe qualità nella linea difensiva.

Per questo motivo il club inglese potrebbe decidere di investire nel prossimo mercato estivo per acquisire in porta Diogo Costa del Porto e cedere così il portiere camerunese, che potrebbe essere proposto proprio alla sua vecchia squadra, l'Inter, in cambio del cartellino di Alessandro Bastoni, con l'aggiunta di un conguaglio economico.

Difficilmente la risposta dell'Inter sarà positiva

I nerazzurri a fronte di questa possibilità difficilmente accetterebbero un ritorno del portiere camerunese, soprattutto per via della condizione di incedibilità di Alessandro Bastoni, che il tecnico Simone Inzaghi considera uno dei punti fermi della retroguardia nerazzurra.

Per convincere la società a cedere il difensore italiano servirebbe un'offerta economica considerevole, senza alcuna contropartita tecnica, ma difficilmente arriverà nella prossima estate.

In questi ultimissimi anni Bastoni con l'Inter è divenuto uno dei perni della difesa anche della Nazionale italiana e difficilmente anche lo stesso giocatore rinuncerebbe a un ruolo di primo piano per una nuova avventura in Premier League, dove l'ambientamento potrebbe non essere semplice. Ogni valutazione in tal senso è comunque per ora rimandata alla fine della stagione.