Le prossime sessioni di Calciomercato potrebbero essere caratterizzate da voci di mercato relativi ai difensori centrali del campionato italiano. Tra questi c'è Alessandro Bastoni: tuttavia, pur avendo rinnovare il contratto con l'Inter, non è escluso che possa essere ceduto dinanzi ad una proposta fuori mercato, visto che lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha ammesso che un big potrebbe essere ceduto per finanziare il mercato in entrata. Non mancano i top club europei interessati al classe 1999 e tra questi ci sarebbe il Manchester United, pronto ad una proposta davvero importante per far vacillare i nerazzurri.

La Juventus è alla ricerca di difensori centrali in vista delle prossime sessioni di mercato alla luce del fatto che c'è Alex Sandro in scadenza di contratto. Tra i nomi che piacerebbero alla società bianconera ci sarebbe quello di Martinez Quarta, che tanto bene sta facendo con la maglia della Fiorentina.

Manchester United su Bastoni

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, nelle scorse settimane non ha escluso la cessione di un big per finanziare il mercato in entrata. Tra i nomi chiacchierati ci sarebbe quello di Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Ten Hag anche in difesa visto che la stagione non è stata delle migliori fino ad ora, essendo il club lontano dai vertici della classifica di Premier League.

Il classe 1999 ha rinnovato poco fa con i nerazzurri, ma davanti ad una proposta davvero importante sarebbe difficile restare indifferente. I rapporti tra lo United e l'Inter sono ottimi e questo potrebbe favorire anche una possibile trattativa. Il Manchester sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro più il cartellino di André Onana, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Milano un anno dopo la sua cessione per oltre 50 milioni di euro.

Il portiere camerunense verrebbe valutato sui 40 milioni per non realizzare una minusvalenza. Bisognerà vedere se basterà o se i nerazzurri chiederanno solo cash dalla sua cessione.

Juventus su Martinez Quarta

La Juventus con ogni probabilità punterà a rinforzare la difesa la prossima estate. I bianconeri molto probabilmente lasceranno partire Alex Sandro, in scadenza di contratto, e avrebbero messo gli occhi su Martinez Quarta.

Il centrale argentino può giocare sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre e per questo motivo piacerebbe molto a Massimiliano Allegri. La sua valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro ma non è da escludere che l'esborso economico possa essere abbassato con l'inserimento di Arthur nella trattativa, già in prestito alla Fiorentina e valutato sui 10 milioni di euro.