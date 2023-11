La Juventus in vista del Calciomercato invernale 2024 valuta soprattutto dei nuovi centrocampisti. Uno dei giocatori più apprezzati dalla società bianconera è sicuramente Khephren Thuram, protagonista in questo inizio di stagione con il Nizza del tecnico italiano Francesco Farioli, attualmente in testa alla classifica del campionato francese. Il contratto di Thuram in scadenza a giugno 2025 agevolerebbe la sua cessione, anche se attualmente la società francese preferirebbe posticipare il trasferimento a giugno. La Juventus comunque sarebbe pronta a inserire il cartellino di Samuel Iling-Junior per convincere il Nizza a lasciarlo partire già nel calciomercato invernale.

Iling-Junior possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Khephren Thuram

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Khephren Thuram già nel mercato di gennaio. Il centrocampista francese - figlio e fratello d'arte - è considerato il rinforzo ideale per incrementare il livello di qualità del reparto mediano della formazione bianconera. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e attualmente la sua valutazione di mercato è fra i 30 e il 40 milioni di euro. Il problema di fondo è che il Nizza, attualmente in lotta per il titolo di Francia, non vorrebbe lasciarlo partire e quindi la società bianconera starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica per convincere i dirigenti francesi.

I media ipotizzano il tal senso il nome di Samuel Iling-Junior, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2025 e in questo inizio di stagione schierato raramente dai bianconeri, considerando l'abbondanza sulla fascia sinistra per Massimiliano Allegri. L'eventuale inserimento nella trattativa del britannico garantirebbe alla società bianconera un risparmio evidente sull'investimento per Thuram, considerando che Iling-Junior ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.

La trattativa di mercato per Thuram in gennaio rimane comunque piuttosto complicata e non è da scartare la possibilità che venga posticipata a giugno, sempre con l'inserimento di Iling-Junior.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora quindi anche su altri rinforzi a centrocampo per il mercato di gennaio. In particolar modo piacerebbe Kalvin Phillips del Manchester City, ma anche Thomas Partey dell'Arsenal. un altro nome accostato ormai da settimane al club piemontese è quello di Habib Diarra, francese dello Strasburgo che la società bianconera ha seguito anche nel recente calciomercato estivo.