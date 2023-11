Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato al canale Twitch Juventibus di un presunto interesse dell'Atletico Madrid nei confronti di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus classe 2000. Inoltre il club bianconero continuerebbe a seguire il nome di Jadon Sancho, esterno offensivo che il Manchester United potrebbe far partire a gennaio con la formula del prestito.

Juventus, Momblano rivela: 'L'Atletico è interessato a Vlahovic e c'è stata un'offerta, possibile approccio già da gennaio'

Il giornalista sportivo Luca Molbano ha rivelato al canale Twitch Juventibus un'indiscrezione di mercato che vorrebbe l'Atletico Madrid interessato al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic: "L’Atletico è interessato a lui e c’è un’offerta.

A me risulta che sono molto presenti sul giocatore e sono convinti di poter fare un approccio con la Juve già a gennaio". Una notizia che potrebbe intrecciarsi con quelle voci che vorrebbero la Juventus attenta osservatrice del profilo di Rodrigo De Paul, mediano in uscita proprio dall'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino avrebbe dato la sua disponibilità a tornare a giocare in Italia e con la maglia dei bianconeri e di conseguenza le trattative fra le due società potrebbero prendere quota nelle prossime settimane. Per quanto concerne il lato economico dell'eventuale operazione, le valutazioni dei due calciatori sarebbero evidentemente differenti, in quanto la Juventus lascerebbe andare Vlahovic solo per una somma vicina ai 70 milioni di euro mentre De Paul potrebbe partire dall'Atletico Madrid per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

Una discrepanza importante che i "Colchoneros" dovrebbero pareggiare con un conguaglio economico da almeno 40 milioni di euro.

Juventus, Sancho resterebbe un obiettivo per rinforzare le fasce a gennaio: lo United avrebbe aperto al prestito

La Juventus per gennaio starebbe cercando anche un esterno offensivo, con il nome di Jadon Sancho che rimbalzerebbe da tempo tra le mura della Continassa.

L'attaccante inglese attualmente fuori rosa dal Manchester United per un diverbio avuto con il tecnico dei "Red Devils" Ten Hag, sarebbe tra i profili che il club britannico vorrebbe cedere nella prossima finestra di rafforzamento invernale. Le due società avrebbero dunque intavolato una bozza di trattativa, con i bianconeri che sarebbero riusciti a strappare il si dello United per un passaggio di Sancho a Torino con la formula del prestito. Da quello che filtra inoltre, la Juventus starebbe lavorando per evitare l'inserimento nel contratto di clausole che poi la obbligherebbero a riscattare Sancho a determinati obiettivi raggiunti.