Nelle scorse ore il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato all'evento Orientamenti 2023 della partita che giocheranno Juventus ed Inter, definendosi poco interessato al match che disputeranno le due formazioni di Serie A. Anche l'ex calciatore Gigi Di Biagio ha rilasciato la propria opinione ai microfoni di Sportitalia sul derby d'Italia, sottolineando come entrambe le squadre arriveranno allo scontro diretto in un momento particolarmente positivo della loro stagione.

Andrea Pirlo su Juventus-Inter: 'Sono disinteressato al derby d'Italia, preferisco guardare una partita di Serie B'

L'attuale tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato ai giornalisti astanti ai margini dell'evento Orientamenti 2023 tenutosi a Genova e commentando il big match tra Juventus ed Inter ha detto: "Per fortuna sono disinteressato, preferisco guardare le partite di Serie B. Guarderò comunque Juve-Inter, partita storica. Speriamo possa vincere il migliore. Si giocano non tanto perché siamo ancora lontani ma vincere ti porta energia. Una favorita? Non credo nessuna. Se la giocheranno alla pari". Pirlo, parlando poi del caso scommesse che ha colpito diversi calciatori della Serie A, ha detto: "Sono rimasto sorpreso perché alla fine ci sono delle regole e dovresti rispettarle.

Sono ragazzi alle prime esperienze e come tutti i ragazzi possono sbagliare. Ora pagheranno ma questa deve essere una cosa che possa aiutare i giovani a non fare questi errori. Se la Federazione mette dei paletti vanno rispettati. Nella vita come nel calcio bisogna rispettare le regole". Pirlo ha infine rintuzzato su questo argomento sottolineando come i calciatori che hanno compiuto queste leggerezze siano elementi dal futuro garantito che non dovrebbero gettarlo commettendo simili stupidaggini.

Juventus-Inter, Di Biagio: 'In uno scontro diretto può succedere di tutto e per questo sarà una bella partita'

Anche l'ex calciatore Gigi Di Biagio ha parlato di Juventus-Inter e del momento che stanno attraversando le due squadre: "Sono in forma e arrivano entrambe da un momento positivo, la Juve ha ritrovato fiducia in se stessa, da tanto tempo non milita nelle zone alte della classifica, mentre la solidità dell'Inter è ormai un dato di fatto.

Credo che sarà una bella partita e lo stesso Allegri ha ammesso che in uno scontro diretto può accadere di tutto". Queste le parole dette ai microfoni di Sportitalia da Di Biagio che continuando a parlare del derby d'Italia ha sottolineato come l'Inter arrivi allo scontro diretto da favorita almeno sulla carta. L'ex calciatore ha infine concluso il suo intervento facendo i complimenti ad Allegri per il lavoro svolto finora e per il campionato da vertice della Juventus.