Gli ultimi infortuni in casa Juventus stanno facendo riflettere il tecnico Massimiliano Allegri, che per il big match con l'Inter del 26 novembre può valutare di mettere in cabina di regia il giovane Hans Nicolussi Caviglia. Anche i nerazzurri hanno diverse defezioni, fra cui Alessandro Bastoni che non dovrebbe prendere parte al match.

Juventus, Allegri perde pezzi a centrocampo per la partita con l'Inter: possibile l'impiego di Nicolussi Caviglia in regia

La Juventus in questi giorni ha perso due pezzi del proprio centrocampo: Manuel Locatelli, che ha rimediato una micro frattura alla zona costale e Fabio Miretti, che in Under 21 ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a un problema di lombalgia.

Due infortuni che starebbero destando preoccupazione in casa Juve, soprattutto perché all'orizzonte c'è il big match di campionato con l'Inter. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, spererebbe in un recupero last minute di Locatelli per non apportare particolari modifiche all'assetto dell'undici titolare, ma se il regista dovesse dare forfait, allora l'allenatore livornese potrebbe concedere un' occasione a Hans Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista classe 2000 ha già esordito in campionato coi bianconeri, ma l'ha fatto solamente per due minuti di gioco nel match vinto per 2-1 contro il Cagliari, un avversario di tutto rispetto ma che non può essere paragonato alla capolista del campionato italiano.

Ecco perché Allegri potrebbe schierare una linea mediana più rinforzata e composta dal solito Adrien Rabiot e da quel Weston McKennie che nell'occasione tornerebbe a ricoprire la posizione di mezz'ala. Sull'esterno di conseguenza, la Juventus dovrebbe puntare su Timothy Weah, terzino destro ai box dalla partita con l'Hellas Verona.

Inter, problemi nel reparto difensivo: Bastoni a forte rischio per la Juve, Pavard out, Cuadrado ci prova

Se da una parte la Juventus può lamentarsi dei problemi a centrocampo, dall'altra l'Inter può fare lo stesso per quanto concerne il reparto difensivo. I nerazzurri quasi certamente dovranno rinunciare per il derby d'Italia ad Alessandro Bastoni, stopper che nel ritiro della nazionale italiana ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro.

L'infortunio del classe '99 va ad aggiungersi a quelli di Pavard, che ne avrà ancora per un mese e mezzo e a quello di Juan Cuadrado, che però starebbe facendo di tutto per bruciare le tappe e presentarsi da ex nella sfida dell'Allianz Stadium.