La Juventus starebbe pensando ad una figura importante per il ruolo di presidente, almeno secondo il giornalista sportivo Luca Momblano.

A Juventibus ha dichiarato che Elkann avrebbe scelto come uomo per la presidenza Michel Platini, ex giocatore bianconero ed ex presidente della Uefa. Sempre secondo Momblano ci sarebbe la disponibilità del francese di ricoprire il ruolo offerto dall'amministratore delegato della Exor.

Il giornalista sportivo Momblano ha parlato della presidenza della Juventus

"John Elkann è molto più attivo sul lato dell’uomo Juve da mettere in società".

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Lui avrebbe già scelto Michel Platini". In una dichiarazione successiva Momblano ha sottolineato che da parte del francese ci sarebbe la disponibilità nell'accettare l'offerta di uno dei proprietari della società bianconera.

Tuttavia, è importante notare che queste voci non hanno trovato conferme negli giornali sportivi, e il ritorno di Platini alla Juventus come dirigente sembra essere un'ipotesi ancora priva di basi solide. Ulteriori incertezze emergono dalle recenti dichiarazioni del francese, che ha espresso il desiderio di non tornare nel mondo del calcio dopo la sua esperienza come presidente dell'Uefa. A tenere banco invece nelle ultime settimane sono state soprattutto le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile addio di Massimiliano Allegri a fine stagione.

Il tecnico livornese potrebbe essere sostituito da Antonio Conte, almeno secondo i vari Paolo Bargiggia e Maurizio Pistocchi, che recentemente hanno alimentato questa indiscrezione di mercato.

Il legame di Platini con la Juventus

Le dichiarazioni di Michel Platini in un'intervista di maggio rivelano il profondo legame affettivo e personale che l'ex calciatore ha con la Juventus.

Nell'intervista, Platini aveva ricordato i momenti salienti della sua vita, evidenziando come la Juventus e l'influenza dell'Avvocato Giovanni Agnelli abbiano giocato un ruolo determinante nella sua crescita e nella sua carriera calcistica. Il trasferimento dalla squadra francese del Nancy alla Juventus, secondo Platini, è stato un punto di svolta che ha contribuito a definire il suo futuro calcistico.

La menzione della collina, della scuola francese dei suoi figli e del ristorante Giudice sottolinea il legame affettivo che Platini ha sviluppato con la città di Torino e con la sua vita fuori dal campo da gioco.

L'affetto reciproco è stato dimostrato anche di recente in occasione della festa del Centenario della Famiglia Agnelli al Pala Alpitour nel mese di ottobre, nella quale il francese ha fatto l'allenatore di una delle squadre formate da ex giocatori che si sono sfidate.