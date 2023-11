Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato al canale Youtube Juventibus del futuro societario della Juventus rivelando che John Elkann starebbe pensando di riportare in società Michel Platini: “Platini ed Elkann hanno parlato a quattr’occhi e non a Torino nel corso dell’evento di qualche mese fa. È una carica di status, di certificare il brand. Mentre Del Piero chiede forte operatività. Però non si è arrivati a dama per il momento”.

La differenza tra Platini e Del Piero

Quando circa un anno fa la dirigenza della Juventus e l’intero consiglio di amministrazione si erano dimessi dalle rispettive cariche per le vicende extracalcistiche, uno dei primi nomi che erano circolati per entrare nel board bianconero era stato quello di Alessandro Del Piero.

Ma alla fine il club aveva scelto di optare su altre figure, anche perché occorreva un management più "tecnico". In estate, invece, la proprietà della Juventus ha messo mano alla parte sportiva, portando in società un elemento con una grande esperienza di campo come Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto trapela in questi giorni John Elkann starebbe ora pensando di affidare una carica importante a un ex giocatore della Juventus e a tal proposito il giornalista Luca Momblano ha spiegato che il nome preferito sarebbe quello di Michel Platini. Il francese, secondo giornalista, sarebbe in vantaggio su Alessandro Del Piero per una questione di mansioni da poter ricoprire: “Se John Elkann potesse disporre, e questo è chiaro, della volontà altrui e anche decidere in totale autonomia di mettere un uomo Juve, lui avrebbe già scelto e avrebbe scelto, e glielo ha detto, Michel Platini.

È clamorosa questa cosa. Questo ci dice molto della figura su cui ha iniziato a ragionare John Elkann che è un tipologia diversa da quella di Del Piero. Perchè? Perchè Del Piero chiede forte operatività”, queste le dichiarazioni del giornalista rilasciate al canale YouTube Juventibus.

Le parole di Calvo su Max Allegri

In questi giorni intanto alcuni media sportivi hanno ipotizzato che Massimiliano Allegri sarebbe a un bivio fra il rinnovare e restare o l'andare via a fine stagione.

Ma a spegnare le voci sul futuro dell'attuale tecnico dei bianconeri ci ha pensato il Chief Football Officer Francesco Calvo: “È il miglior allenatore che la Juventus possa avere in questo momento", ha detto il dirigente in occasione dell'evento Sport Industry Talk che si è tenuto a Milano.