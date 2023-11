Nelle scorse ore l'ex calciatore Romulo ai microfoni di Tuttojuve ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico toscano potrebbe essere uno dei principali protagonisti dell'annata bianconera. Anche il conduttore televisivo Massimo Giletti a Radio Fuori Campo ha detto la propria opinione sul manager da Livorno, evidenziandone le capacità gestionali.

Juventus, Romulo punta su Allegri: 'Sarà lui il protagonista di questo scudetto che ormai manca da troppo in bianconero'

L'ex calciatore della Juventus Romulo è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di Tuttojuve.com e parlando delle ambizioni da scudetto della formazione bianconera, ha sottolineato quanto potrebbe fare la differenza il tecnico Massimiliano Allegri: "Secondo me sarà lui il protagonista principale di questo scudetto che ormai manca da qualche anni.

La Juve è sempre forte, è reduce da due vittorie importantissime e non subisce gol. Allegri è bravo nel saper gestire lo spogliatoio, i giocatori e le pressioni. Il suo lavoro con il tempo si vede abbastanza. Il treno è ora sui binari giusti, farà un campionato strepitoso". Romulo, in qualità di doppio ex ha poi parlato della sfida di campionato che attenderà la Juventus con la Fiorentina, sottolineando come i bianconeri arriveranno al Franchi con un atteggiamento più disteso dato dalla doppia vittoria ottenuta contro Milan ed Hellas Verona. Al contrario, secondo l'ex calciatore, i viola giocheranno una delle partite più importanti della loro stagione, con la volontà di strappare ad ogni costo i 3 punti agli eterni rivali bianconeri.

Romulo ha poi concluso il suo intervento parlando di mercato e sottolineando come la Juventus farebbe bene a riprendere per gennaio Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano svincolato che recentemente si è proposto ai bianconeri.

Juventus, Giletti: 'Ci sono allenatori che fanno un gioco diverso, Allegri invece fa sempre il suo, ma gestisce bene i calciatori'

Anche il conduttore televisivo Massimo Giletti ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri in un intervento fatto su Radio Fuori Campo: "Allegri? Io non sono uno che si esalta o abbandona gli uomini nelle difficoltà.

Ha passato un anno particolare e forse, tornando, non pensava di trovare una situazione così complessa. Ci sono allenatori molto più spregiudicati, che fanno un gioco diverso, Allegri no: fa sempre il suo gioco, ma è un uomo che il calcio lo conosce bene e che sa gestire i giocatori forti". Giletti, parlando poi delle ambizioni da scudetto che potrebbe nutrire la Juventus in questa stagione ha sottolineato come la società bianconera dovrebbe acquisire almeno due calciatori nel mercato di gennaio per lanciare la sfida a quelle che attualmente sembrerebbero essere le favorite, ossia Inter, Milan e Napoli. Un pensiero simile a quello che aveva espresso solo qualche giorno fa Fabio Capello.