La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per il centrocampo del futuro e il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Andrea Colpani, centrocampista del Monza. A giugno i nerazzurri potrebbero provare l'affondo, inserendo magari nella trattativa una contropartita tecnica, ancora da valutare, e mettendo sul piatto probabilmente la formula di prestito con obbligo di riscatto nella stagione successiva.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Andrea Colpani dal Monza

L'Inter starebbe pensando a come assicurarsi Andrea Colpani, ma la strada verso il suo arrivo potrebbe essere più complicata di quanto inizialmente previsto; la dirigenza nerazzurra sembra essere molto interessata al giovane centrocampista del Monza, ma sta cercando di trovare la soluzione migliore e questa potrebbe includere la proposta di una contropartita tecnica.

Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter starebbe considerando ad esempio la possibilità di cedere il centrocampista Stefano Sensi al Monza già a gennaio, come parte di un accordo preliminare per arrivare a giugno a Colpani. Questa mossa potrebbe poter aprire la strada a una trattativa più strutturata per Colpani a giugno del prossimo anno: la chiave di questa operazione sembrerebbe essere l'ottimo rapporto che esiste tra la dirigenza dell'Inter e quella del Monza, guidata da Adriano Galliani. Inoltre Colpani è assistito da Tullio Tinti, lo stesso agente di altri tesserati dell'Inter come Inzaghi, Bastoni e Darmian, il che potrebbe facilitare ulteriormente l'affare.

L'Inter sembrerebbe dunque essere disposta a offrire tra i 10 e i 12 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto a giugno 2024: per rendere l'offerta più allettante, l'Inter potrebbe anche includere una contropartita tecnica a giugno, se non dovesse andare in porto la proposta di Sensi a gennaio.

I nomi dei giovani giocatori che potrebbero essere inclusi sono Oristanio, Francesco Pio Esposito o Zanotti, e Valentin Carboni, quest'ultimo al momento in prestito proprio al Monza, che potrebbe trasferirsi nel club brianzolo a titolo definitivo.

L'esplosione di Andrea Colpani

Andrea Colpani è una delle sorprese di questa stagione calcistica, dimostrando una grande capacità di segnare in Serie A, divenendo ad oggi il migliore centrocampista per numero di realizzazioni: il suo rendimento con il Monza lo ha reso un obiettivo ambito per molte squadre di alto livello, inclusa l'Inter.

Il suo ex compagno di squadra all'Atalanta, Alessandro Bastoni, difensore interista, ha recentemente commentato un post del centrocampista su Instagram scrivendo "ti aspettiamo a Milano".