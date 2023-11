In questo periodo Dusan Vlahovic sta giocando poco con la Juventus visto che Moise Kean ha sfruttato la sua assenza per infortunio per prendersi i gradi di titolare. In molti, però, sostengono che il gioco dei bianconeri non sia particolarmente adatto alle caratteristiche di DV9. Ma il giornalista Paolo Rossi non sembra essere concorde con questa disamina: “Si dice che Vlahovic sia vittima di Allegri, ma credo che lo sia di sé stesso”, ha detto il giornalista a TvPlay.

Vlahovic è in nazionale e la speranza della Juventus è che ritrovi la forma fisica visto che dal 26 novembre in avanti i bianconeri sono attesi da diverse sfide importanti.

Critiche per Vlahovic

Prima della pausa di ottobre, Dusan Vlahovic ha saltato le gare contro Atalanta e Torino per un fastidio alla schiena. DV9 è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri lo scorso 22 ottobre per la gara contro il Milan. In quella occasione il bomber serbo è partito dalla panchina e al suo posto ha giocato Moise Kean. Del rendimento del numero 18 juventino ne ha parlato anche Paolo Rossi: “Con questa squadra serve un certo tipo di lavoro e Kean in questo momento lo fa meglio di Vlahovic”.

Nelle prime partite di campionato DV9 era stato uno dei migliori della Juventus ma il nuovo stop fisico lo ha fatto crollare nelle gerarchie bianconere. Ma per Paolo Rossi il problema del bomber serbo sarebbe un altro: “Se non stoppi bene la palla a 40 metri dalla porta, non è sempre colpa del gioco”.

Infine, il giornalista ha sottolineato che non si stupirebbe di vedere Vlahovic in panchina anche nel match del 26 novembre contro l’Inter.

Tanti giocatori in nazionale

La truppa di calciatori che sono lontani da Torino è parecchio nutrita. In queste ore, però, c’è anche chi è tornato in anticipo come Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino ha rimediato la frattura della X costola e adesso dovrà seguire alcune terapie.

La ripresa del calciatore verrà valutata solo in base all’evoluzione della sintomatologia. Dunque, non è ancora possibile sapere se Manuel Locatelli ci sarà per la gara contro l’Inter. Oltre, a lui anche Dean Huijsen è tornato a Torino per un problema alla schiena. I nazionali sono attesi alla Continassa solo dopo la metà della prossima settimane, i due giocatori che rientreranno più a ridosso del match contro l’Inter sono Gleison Bremer e Weston McKennie. Per il match del 26 novembre, inoltre, la Juventus ritroverà Timothy Weah e Alex Sandro che stanno smaltendo i rispettivi infortuni. Mentre Danilo dovrebbe essere ancora out.