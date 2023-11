Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi sulle colonne del portale Libero ha scritto un editoriale a proposito della lotta per campionato tra Juventus e Inter, sottolineando come i bianconeri potrebbero insidiare fino al temine della stagione i pur favoriti uomini di Simone Inzaghi.

Di un altro parere è stato invece l'ex calciatore Paolo Di Canio che a Sky Sport ha evidenziato come la superiorità della formazione nerazzurra alla lunga si farà sentire.

Luciano Moggi: 'Inter ha gioco di squadra che la fa sembrare favorita sullo scudetto, ma la Juve continua a fare punti'

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha scritto sul portale Libero del club bianconero e delle sue aspirazioni da scudetto: "Se la Juve dovesse durare, considerando che quest’anno non ha problemi di partite infrasettimanali, alla lunga potrebbe rendere vita dura a tutti nonostante il gioco asfittico che non piace, ma che porta punti".

Moggi si è poi focalizzato sulla capolista: "L’Inter riesce più di tutte a dare la sensazione di potersi riappropriare dello scudetto visto il gioco di squadra che esprime, perché la difesa e l’attacco sono i migliori del campionato".

L'ex dirigente ha rimarcato che i bianconeri in due occasioni diverse questo autunno siano riusciti a mettere il muso davanti agli avversari lombardi in classifica, vincendo partite complicate anche grazie ai gol dei propri difensori.

Una pressione, messa dagli uomini di Allegri a quelli di Simone Inzaghi, che se mantenuta potrebbe complicare la corsa al tricolore dei nerazzurri.

Di Canio: 'La Juve si è iscritta alla lotta scudetto, ma l'Inter è troppo più forte per quello che mostra in campo'

Anche l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile dualismo in campionato tra Inter e Juventus, aggiungendo alle due anche il Milan di Stefano Pioli: "Il Milan ha perso un po' di identità.

La Juventus per adesso si vede che non avendo il turno infrasettimanale è una squadra che non prende gol, per ora non segna ma qualche gol lo tira fuori, ed è iscritta alla lotta scudetto più delle altre ma l'Inter è troppo più forte per quello che mostra in campo quindi il Milan deve fare un cambio di marcia se vuole lottare in campionato".

L'ex calciatore bianconero, parlando poi nello specifico del Derby d'Italia che andrà in scena alla ripresa del campionato, ha sottolineato come Allegri in attacco potrebbe scegliere di puntare su chi sta meglio fisicamente, tenendo in panchina Vlahovic e facendo partire dall'inizio il duo composto da Moise Kean e Federico Chiesa: una coppia, che secondo Di Canio, dovrebbe aiutare maggiormente la squadra bianconera a tenere testa alla fase di palleggio dell'Inter.