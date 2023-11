La Juventus durante la pausa per le nazionali attualmente in corso ha diversi calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Tra i calciatori che erano stati convocati c’era anche Manuel Locatelli. Ma il numero 5 juventino ha già lasciato il ritiro della nazionale italiana, come ha rivelato lo stesso ct Luciano Spalletti: “Locatelli è tornato a Torino per infortunio”. A breve il giocatore sarà valutato dai medici della Juventus e l’obiettivo è quello di recuperarlo per la gara contro l’Inter del 26 novembre. Locatelli, contro il Cagliari, ha giocato nonostante un problema alla schiena e per essere in campo ha preso un antidolorifico e a quanto pare il dolore persiste.

Oltre alla situazione di Locatelli, l’Italia sta valutando anche quella di Andrea Cambiaso.

Anche Cambiaso ha una caviglia gonfia

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in vista delle prossime gare che attendono l’Italia contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina. Il Ct azzurro ha parlato anche delle condizioni fisiche di alcuni giocatori, a tal proposito ha spiegato: “Cambiaso è arrivato con una caviglia gonfia”, anche se il giocatore rimane nel ritiro azzurro.

Lo staff della Juventus quindi in queste ore segue la situazione del laterale sinistro da Torino, nella speranza che non si tratti di nulla di preoccupante.

Rientri importanti contro l’Inter

Per la gara contro l’Inter, la Juventus ritroverà giocatori importanti come Timothy Weah e Alex Sandro.

In particolare il ritorno del laterale destro statunitense consentirà a Massimiliano Allegri di lasciare Weston McKennie in mezzo. Peraltro nella gara contro il Cagliari, vista anche l’assenza di Adrien Rabiot, il tecnico livornese aveva dovuto spostare Andrea Cambiaso a destra.

Per la partita contro l’Inter, invece, difficilmente si rivedrà Danilo.

Il brasiliano aveva accusato un problema muscolare nella pausa di ottobre e la lesione era stata considerata di basso grado, ciononostante la sua assenza si protratta più a lungo del previsto poiché la lesione si è rivelata più profonda del previsto e ci vorrà ancora un po’ di pazienza per rivederlo in campo.

La Juventus intanto in questi giorni monitora le condizioni di tutti i giocatori impegnati con le nazionali, nella speranza che rientrino tutti in buone condizioni, visto che alla ripresa del campionato Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si giocheranno la vetta della classifica nel match contro l’Inter del 26 novembre.