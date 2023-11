Continua a tenere banco il Calciomercato in casa Juventus: dopo i rinnovi di Federico Gatti e Nicolò Fagioli e in attesa di discutere quelli di Manuel Locateli e Gleison Bremer, sembrerebbe tornare in auge la figura di Alex Sandro, i cui agenti avrebbero palesato al club l'intenzione di restare a Torino con un ingaggio dimezzato, da 6 a 3 milioni di euro l'anno.

La Juventus però non sembra intenzionata a battere la pista con i profili di Tiago Djalò, Lloyd Kelly e Mario Hermoso in lizza per una sostituzione del brasiliano: il contratto di Sandro scadrà a giugno 2024, oltre 300 le presenze in bianconero per lui a testimonianza di un'avventura lunga e proficua destinata però a concludersi.

Djalò, Kelly e Mario Hermoso per il dopo Alex Sandro

Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Tiago Djalò del Lilla, un giocatore che la Juventus ha da tempo nel mirino e che interessa anche a Inter e Barcellona il cui profilo è però 'minato' dal lungo infortunio che lo sta ancora costringendo ai box. Se il suo non dovesse essere un ritorno convincente, Cristiano Giuntoli starebbe considerando Lloyd Kelly del Bournemouth, per acquistare il quale però la Juventus dovrà vedersela col Tottenham.

L'ultimo nome sulla lista sarebbe quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2024: lo staff bianconero appare molto interessato alla possibilità di acquisire a parametro zero un calciatore versatile e capace di agire sia come terzino che al centro della difesa, con la versatilità che rappresenta come noto una delle qualità più rilevanti che Massimiliano Allegri considera nel momento di valutare un calciatore.

A centrocampo Samardzic e Thuram i preferiti

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio soprattutto in ottica centrocampo date in particolare le defezioni di Paul Pogba - risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e di Nicolò Fagioli, squalificato dalla giustizia sportiva per 7 mesi nell'ambito del caso scommesse illegali.

Il nome più rilevante da questo punto di vista sarebbe quello di Lazar Samardzic dell'Udinese, che vale attorno ai 25 milioni di euro: Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese, e Habib Diarra dello Strasburgo, già avvicinato alla società bianconera nell'ultimo calciomercato estivo, le prime alternative sul taccuino di Giuntoli con il fratello dell'interista Marcus che sarebbe il preferito nonostante un costo che si aggira sui 40 milioni di euro.