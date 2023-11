L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di Calciomercato con largo anticipo per cercare di anticipare la concorrenza sui propri obiettivi. Se a gennaio qualcosa sarà fatto solamente in attacco, nella prossima estate le cose saranno diverse. Infatti si proverà a cercare un rinforzo importante anche in difesa, nonostante l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Continuerà l'opera di ringiovanimento del reparto e il nome che piacerebbe alla società nerazzurra sarebbe quello di Alessandro Buongiorno, che già la scorsa estate era stato vicino all'addio al Torino per trasferirsi all'Atalanta.

La Roma potrebbe pescare in Italia per rinforzarsi sugli esterni nelle prossime sessioni di mercato. I giallorossi con ogni probabilità faranno qualcosa a sinistra e il nome che piacerebbe sarebbe quello di Filip Kostic. L'esterno serbo era stato sondato già la scorsa estate ma la richiesta della Juventus aveva frenato la trattativa.

Inter su Buongiorno

L'Inter starebbe pensando di rinforzare ulteriormente il reparto difensivo nei prossimi mesi. Francesco Acerbi e Stefan De Vrij non sono più giovanissimi: tuttavia, pur mostrando sempre grande affidamento, qualcosa potrebbe essere fatto. Il nome che sarebbe finito nel mirino dei dirigenti nerazzurri sarebbe quello di Alessandro Buongiorno, già abituato a giocare nella difesa a tre visto che lo fa da anni nel Torino.

Già la scorsa estate il centrale era stato vicino all'addio con l'Atalanta che aveva trovato anche l'accordo con i granata, ma alla fine il giocatore non se l'è sentita di dire si al trasferimento.

Qualcosa potrebbe cambiare, però, se a farsi sotto sarebbe un club con il blasone dell'Inter. Infatti i neroazzurri potrebbero garantirgli anche di giocare in un palcoscenico di grande prestigio come la Champions League.

La sua valutazione resta simile a quella data la scorsa estate, tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma non c'è da escludere che i nerazzurri possano inserire almeno una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi sul tavolo potrebbero essere quelli di Oristanio, ora in prestito al Cagliari, o Pio Esposito, ora in prestito allo Spezia.

Entrambi sono valutati sui 7-8 milioni di euro.

Roma su Kostic

La Roma starebbe pensando di rinforzare gli esterni e il nome tornato in auge in questi ultimi giorni sarebbe quello di Filip Kostic. I giallorossi sono pronti a fare un tentativo per l'esterno serbo, che la Juventus comunque non considera incedibile. Non è da escludere che si possa discuterne già a gennaio: nel caso si potrebbe intavolare uno scambio con Leonardo Spinazzola, oltre ad un conguaglio da 10 milioni di euro a favore dei bianconeri, visto che l'esterno italiano è in scadenza di contratto a giugno.