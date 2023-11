Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus e al momento non è ancora decollata la trattativa per il rinnovo. Un affare questo in cui potrebbe inserirsi con prepotenza l'Inter, da sempre attenta ai migliori talenti che vanno in scadenza di contratto per poterseli accaparrare a parametro zero. Il derby d'Italia, dunque, oltre che per lo scudetto, con lo scontro diretto in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali il 26 novembre all'Allianz Stadium di Torino con inizio alle 20:45, potrebbe concretizzarsi anche sul mercato con un grande giocatore bianconero oggetto del desiderio dei nerazzurri.

Cambiando sponda della Mole, il Torino deve fare i conti con l'incognita Nemanja Radonjic. Il fantasista serbo ha avuto un rendimento molto altalenante e per questo motivo il club di Urbano Cairo starebbe riflettendo sul suo futuro. Non è da escludere una cessione già nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Una situazione non semplice da gestire anche per il tecnico Juric, che ha fatto di tutto per valorizzare al meglio il giocatore riscattato la scorsa estate dal Marsiglia per 2 milioni di euro.

Inter su Rabiot

L'Inter in questi ultimi anni si è quasi specializzata nei grandi colpi a parametro zero. I nerazzurri stanno cercando di sistemare il bilancio e per questo motivo provano a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con elementi che non comportino grandi costi in termini di cartellino.

Anche per questo motivo Ausilio e Marotta sognano il grande sgarbo alla Juventus avendo messo gli occhi su Adrien Rabiot, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza a giugno 2024 con i bianconeri.

La Juventus sta cercando di diminuire i costi della rosa e per questo vorrebbe offrire un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro più bonus rispetto agli oltre 7 milioni percepiti attualmente.

L'Inter, dal suo canto, sarebbe pronta a spingersi fino a 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni per tentare di convincere il centrocampista francese. Bisognerà capire se il giocatore se la sentirà di andare in un club rivale dopo essere stato eletto vice capitano della squadra bianconera o se, magari, preferirà un'esperienza in altri campionati qualora non dovesse restare a Torino.

Il futuro di Radonjic

Il Torino starebbe riflettendo sul futuro di Nemanja Radonjic, che ha avuto un rendimento molto discontinuo anche in questa stagione con tre gol finora messi a segno in nove partite. Ormai sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Juric, il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a lasciarlo partire già nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Riscattato per 2 milioni di euro, i granata sarebbero pronti ad ascoltare proposte a partire dai 5 milioni di euro, che farebbero realizzare anche una piccola plusvalenza. Al momento non è chiaro se ci siano delle possibili pretendenti nel campionato italiano ma il Toro è certamente pronto ad ascoltare più di un'offerta.