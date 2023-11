Venerdì 17 novembre alle ore 20:45 si giocherà Italia-Macedonia allo Stadio Olimpico, gara valida per il 7° turno del gruppo C di Qualificazione a euro 2024. Il ct azzurro parrebbe voler puntare su un propositivo 4-3-3 con Berardi, Chiesa e Scamacca come terzetto offensivo, ma dovrà gioco forza fare i conti coi forfait di Toloi, Meret e Calabria. Il ct Milevski, invece, dovrebbe puntare sul 3-5-2 affidando le chiavi dell'attacco a Elmas e Miovski. La gara d'andata del gruppo C disputata al National Arena Toshe Proeski tra Macedonia e Italia era terminata 1-1 con le reti di Bardhi e Immobile.

Italia, vincere per giocarsi il tutto per tutto con l'Ucraina

Luciano Spalletti e la sua Italia saranno ben consci che una possibile vittoria con la Macedonia permetterebbe agli Azzurri di approcciarsi all'ultima gara del girone C a pari punti (13) con l'Ucraina e giocarsi nell'ottava sfida del gruppo la qualificazione diretta a Euro 2024. Per avere la meglio sulla banda di Milevski, il ct azzurro potrebbe optare per il 4-3-3, con Donnarumma a difesa dei pali. Pacchetto arretrato della Nazionale italiana che dovrebbe essere inizialmente composto da Acerbi e Bastoni in mezzo, con Dimarco e Di Lorenzo che agiranno come terzini. Il centrocampo degli azzurri, invece, potrebbe vantare come titolari Barella, Cristante e Frattesi, mentre la triade offensiva avrà buone chance di essere Scamacca con Berardi e Chiesa ai lati.

Non saranno del match causa infortunio Locatelli, Toloi, Meret e Calabria.

Macedonia, Milevski si affida a Elmas e Miovski

il Ct Milevski e la sua Macedonia potranno sperare ancora in un terzo posto nel gruppo C che significherebbe andare agli spareggi per un possibile approdo a Euro 2024, ma per tenere accesa tale fiammella della speranza dovrebbero battere gli Azzurri.

Il commissario tecnico macedone avrà ottime possibilità di scegliere il 3-5-2 con Dimitrievski come estremo difensore. La triade arretrata potrebbe essere composta da Manev, Serafimov e Musliu, mentre a centrocampo la Macedonia avrà come possibili titolari Elezi, Atanasov, Bardhi in mezzo al reparto con Alioski e Ashkovski che agiranno da ali.

Attacco macedone affidato presumibilmente a Miovski ed Elmas.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Cristante, Frattesi, Berardi, Scamacca, Chiesa. Ct: Spalletti.

Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski, Manev, Serafimov, Musliu, Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Aliosk, Elmas, Miovski. Ct: Milevski.